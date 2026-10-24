一款靶向KRAS基因突变的实验性疫苗在90名可评估的胰腺癌患者中，有89名产生了增强的T细胞免疫反应。这是由梅奥诊所研究人员牵头开展的一项随机II期临床试验的结果，News-Medical报道。

试验结果

该研究纳入了144名患有I–III期胰腺癌且带有KRAS突变的患者。在试验开始前，所有患者均接受过手术和化疗，影像学检查未发现可见的肿瘤迹象。96名参与者接种了疫苗，另有48名接受观察。

该研究未达到主要目标，即在整个组别中实现无复发生存期的统计学显著改善。疫苗接种组的中位无复发生存期为23.8个月，观察组为21.2个月，但这一差异不具有统计学显著性。

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免疫反应与下一项研究

在90名可评估免疫反应的参与者中，89人，即98.9%，对突变KRAS产生了增强的T细胞反应。超过十分之八的可评估患者显示出KRAS特异性反应，较接种前的水平高出九倍以上。具有这一反应水平的参与者无疾病复发期更长，但这一结论是在探索性分析中得出的。

该疫苗靶向七种常见KRAS突变，旨在帮助淋巴结中的T细胞识别带有突变KRAS的癌细胞。该基因的突变约存在于90%的胰腺导管腺癌病例中，后者是这种癌症最常见的类型。研究人员还记录到，在研究开始至少46周后，95.5%的可评估参与者仍保持持续的免疫反应。

研究人员计划开展III期临床试验，以检验该疫苗能否延缓或预防疾病复发。目前尚无总生存期数据。

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