爱丁堡大学和格拉纳达大学研究人员编写的一项综述显示，孕期接种呼吸道合胞病毒疫苗，可使六个月以下儿童因RSV相关原因住院的风险降低约74%。与此同时，许多国家孕妇接种该疫苗的覆盖率仍然较低，News-Medical报道。

16项研究的数据

作者汇总了2023年至2025年间16项研究的结果，这些研究涵盖超过400万例妊娠，以评估疫苗接种计划的覆盖情况。综述称，孕期接种RSV疫苗可让儿童从出生时起获得针对该病毒的保护。

已有30多个国家将孕妇RSV疫苗接种作为独立措施，或与包括婴儿免疫在内的其他预防方法一并实施。英国于2024年9月启动该计划。苏格兰的最高覆盖率出现在2025年10月，为62%的孕妇；英格兰的最高覆盖率出现在2025年8月，为58%。

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研究人员估计，在美国孕妇疫苗可获得的第一年，27%的孕妇接种了该疫苗。研究团队指出，这些比例低于孕期其他疫苗的接种覆盖率，包括百日咳疫苗。

安全性与疫苗接种可及性

该综述还包含基于人群的安全性数据：在超过1.6万例妊娠中，没有发现孕32至35周接种疫苗的女性早产风险增加的证据。爱丁堡大学研究人员Ting Shi指出，如果在分娩前至少两周接种，该疫苗效果最佳。

作者还发现，部分社会经济和族裔群体、较年轻的母亲以及医疗服务可及性有限的孕妇，疫苗接种率较低。他们强调，需要开展有针对性的沟通、改善疫苗供应系统并制定可靠政策，以克服获取疫苗的障碍。研究结果发表于《The Lancet Regional Health – Europe》期刊。

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