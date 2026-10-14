由北海道大学、南佛罗里达大学和坦帕综合医院参与的国际研究团队描述了一种可能帮助转移性结直肠癌逃避免疫攻击的机制。据News-Medical报道，鞘氨醇-1-磷酸信号通路及其S1PR3受体可能在这一过程中发挥关键作用。

微环境中的脂质平衡

此前广为流传的“鞘脂流变仪”模型认为，鞘氨醇-1-磷酸（S1P）水平升高会促进肿瘤细胞生长，而更高水平的神经酰胺则会触发其死亡。新研究的作者得出结论，这种失衡主要不是发生在癌细胞内部，而是发生在肿瘤微环境中。

该团队利用空间绘图分析了574份人类结肠癌组织样本。随着结直肠癌扩散，组织中与肿瘤生长相关的脂质水平升高，而与癌细胞死亡相关的长链神经酰胺水平显著下降。

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T细胞的屏障

空间分析显示，产生和接收存活信号的分子集中在周围的基质组织和专门的免疫细胞中。科学家认为，这会维持慢性炎症，并阻碍细胞毒性T细胞接近肿瘤。

研究人员还确定了一种由三个基因组成的特征。其高活性与疾病晚期、肿瘤扩散至淋巴结、患者较低的生存率以及对标准免疫治疗药物较弱的反应有关。在实验室实验中，阻断S1P和S1PR3使细胞毒性T细胞能够再次攻击癌细胞。

作者认为，抑制S1P/S1PR3通路是与免疫治疗联合用于晚期结直肠癌的一个有前景的方向。研究结果发表于《Journal of Experimental and Clinical Cancer Research》。

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