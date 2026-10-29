由挪威奥斯陆大学和奥斯陆大学医院研究人员领导的一个国际科学家团队发现了127个人类DNA区域，与患阿尔茨海默病的风险有关。其中48个遗传区域此前未曾在这一背景下被描述。据News-Medical报道，研究结果发表在《自然》杂志上。

研究人员分析了约280万人的遗传数据，其中包括183620名阿尔茨海默病患者。这项工作整合了国际Psychiatric Genomics Consortium框架内30个研究团队的数据。

大脑免疫细胞的作用

该研究为小胶质细胞的作用提供了更多遗传学证据。小胶质细胞是大脑的免疫细胞，尤其负责清除组织中的有害物质和受损细胞材料。科学家将遗传信号与小胶质细胞激活、免疫细胞参与以及大脑中的清除过程联系起来。

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研究还发现了一些可能与淀粉样蛋白处理、神经细胞修复、星形胶质细胞激活以及维持神经纤维周围保护性绝缘层有关的基因。此外，作者首次确定了几种遗传信号更为明显的特定神经元类型。这可能为研究疾病发生机制开辟新的方向。

遗传风险与后续研究

作者估计，常见遗传变异合计可解释人与人之间阿尔茨海默病风险差异的约16%。这几乎是此前约5%估计值的三倍。较高的数值在很大程度上与一种能更准确考虑APOE基因影响的统计方法有关。

同时，研究人员强调，该数值适用于人群而非个体，并不意味着基因检测能够预测疾病是否会发展。年龄、环境以及其他生物学和个人因素同样会影响风险。目前，所开发的遗传风险模型主要用于研究，而已确定的遗传关联在可能用于开发药物之前仍需进一步验证。

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