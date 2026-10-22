牛津人口健康中心的研究人员发现，血液中七种蛋白质的水平与未来发生侵袭性前列腺癌的风险有关。他们分析了在确诊前很久采集的男性血液样本中的6,000多种蛋白质，News-Medical报道。

研究持续约16年

科学家研究了982名后来被诊断患有前列腺癌的男性的血液样本，以及欧洲癌症与营养前瞻性调查EPIC中随机选取的1,573名参与者。研究人员对参与者进行了约16年的随访。

12种蛋白质与采血15多年后确诊的前列腺癌有关。其中包括GZMK，这是一种由免疫细胞产生、参与识别和消灭异常细胞的蛋白质。作者评估认为，这可能表明免疫过程在疾病被发现很久以前就对遏制疾病发挥作用。

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与重症疾病形式的关联

研究人员还确定了七种与侵袭性癌症形式相关的蛋白质。ANKRD1蛋白质与多种严重疾病变异形式持续相关，包括发生转移或致命的病例。其他结果涉及癌细胞与周围组织相互作用以及形成新血管的过程。

研究还发现，与由ERBB3、KRAS和NRAS基因产生的蛋白质水平存在关联，这些基因已因其在前列腺癌中的作用而为人所知。这些蛋白质尤其与约十年后确诊的侵袭性疾病相关。作者强调，这并不意味着癌症在采集样本时就已经存在。

研究结果还部分与其他大型人群研究的数据和遗传学证据进行了对照。同时，已发现的蛋白质尚不适合用作临床检测：大多数已确定的关联程度中等，而它们改善对具有临床意义癌症风险评估的能力仍需在进一步研究中检验。

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