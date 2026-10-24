一项针对1305只猫的调查显示，接受纯素饮食至少一年的动物获得兽医超重评估的概率，比食用常规肉类饮食的猫低34%。不过，这一差异在统计学上并不显著，News-Medical报道。

调查数据

作者开展了一项在线调查，由猫咪照护者报告动物的兽医健康状况评估。样本中90%的猫接受常规肉类饮食，其余10%接受纯素饮食。分析考虑了年龄、性别、绝育状态、活动水平和喂养方式。

纯素饮食猫咪的照护者也较少报告与体重相关的疾病，包括骨关节炎以及其他肌肉骨骼系统和行动能力障碍。在食用纯素饮食的猫中，数种与体重相关的问题没有记录到任何病例。然而，该组动物数量较少，因此结果不能被视为定论。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

需要进一步研究

研究作者、格里菲斯大学环境与科学学院兼职副教授安德鲁·奈特表示，大多数接受纯素饮食的猫主要食用干粮，并且更常能够持续获得食物。这类喂养模式通常与更高的超重风险相关，但该组观察到了相反的趋势。

其原因仍不明确。研究人员没有分析具体猫粮的成分，但推测一些商业纯素产品可能含有更多纤维，以及更少的热量或脂肪。L-肉碱也可能发挥作用，它参与能量代谢和维持肌肉组织。

作者认为，下一步应开展规模更大的前瞻性研究，直接测量猫的饮食、能量摄入和身体状况。该研究发表于《Frontiers in Animal Science》期刊。研究人员还强调，应为猫提供营养完整的饮食，纯素猫粮必须适当补充所有必需营养素。

关注我们在