ACS认证与死亡率下降28.8%有关——News-Medical

美国外科医师学会（ACS）的急诊普通外科认证计划与接受急诊普通外科手术患者30天术后死亡率下降28.8%以及住院时间缩短有关。News-Medical 报道了发表在《JAMA Surgery》杂志上的分析结果。

逾2.1万名患者的数据

研究人员分析了2023年7月至2024年12月期间在55家医院接受急诊手术的21,858名患者的数据。其中5家医疗机构在研究期间获得认证，其余50家未获得认证。

作者采用双重差分法比较了认证医院与未认证医院治疗结果的变化，该方法能够考虑两组共有的趋势。除死亡率较低外，认证还与术后急性肾损伤发生率下降29%有关。患者平均住院时间缩短了1.31天，即19.7%。

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手术等待时间

对医院认证前后指标的单独分析显示，从入院到手术的中位时间从31.9小时缩短至21.2小时。被收治至急诊普通外科服务的患者比例从74.8%上升至85.7%。

同时，在非手术治疗尝试失败后接受手术的患者比例从25.5%下降至19%。作者认为，这可能反映出对确定手术干预时机采取了更一致的方法。

医院标准

ACS于2022年与美国创伤外科协会共同制定了Emergency General Surgery Verification计划。医院要获得认证，必须符合43项标准，其中包括护理路径和临床团队工作协调方面的标准。作者指出，结果仍属早期结果：研究期间仅有5家医院获得认证，且观察期有限。医疗机构还自行决定是否申请认证以及是否参加NSQIP数据收集计划，因此结论可能受到医院或患者之间其他差异的影响。

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