美国一项针对患有自闭症及伴随精神科诊断儿童的研究显示，与不接触马匹的活动或处于等候名单对照组相比，治疗性骑马在多动症状指标方面带来了更大的改善。这项由美国国立卫生研究院资助、发表于《Pediatrics》期刊的研究由News-Medical报道。

三种参与形式

参与者被分入三组之一：治疗性骑马组、以马匹为主题但不直接接触动物的马厩活动组，或等候名单组。研究人员发现，与另外两组相比，骑马儿童在多动症状方面的改善具有统计学显著性，且改善幅度更大。

与此同时，与等候名单组相比，两种与马匹相关的活动形式都在易怒、情绪调节和社会功能等领域显示出改善。在不接触动物的小组中，儿童学习与马有关的主题，并使用一匹等比例大小的软玩具马完成相关任务。

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验证先前结果

该研究在缅因州温德姆附近的Riding to the Top治疗性马术中心进行。作者特意选择了与此前研究所在地不同的中心，后者是位于科罗拉多州的Hearts & Horses。通过这种方式，他们检验此前结果能否在不同的教练、马匹和儿童参与下得到重复。

先前研究已经指出，八至十周的治疗性骑马对自闭症儿童有益。此前研究约有一半参与者同时患有另一种精神科诊断，而这项新研究专门聚焦于这组儿童。

该研究的资深作者、精神病学教授及持证临床心理学家罗宾·加布里埃尔斯表示，与马匹相关的活动可以补充现有的自闭症和多动症儿童治疗方法。同时，研究人员强调，研究结果并不意味着骑马对每一名自闭症儿童都有益。团队计划进一步研究，与马匹互动的哪些组成部分可能与所发现的改善有关。

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