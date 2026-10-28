由丹麦哥本哈根大学 NNF Center for Basic Metabolic Research 领导的一项研究显示，线粒体内膜中一种脂质分子——心磷脂水平下降，与衰老过程中的肌纤维变化有关。据ScienceDaily报道，在小鼠实验中，将心磷脂水平部分恢复至正常水平的约三分之二，开始减少肌肉质量流失，并完全防止了受影响动物过早死亡。

肌肉的保护性重塑

肌肉组织含有快肌纤维和慢肌纤维。快肌纤维能够产生强劲而快速的运动，但相对较快疲劳。慢肌纤维支持持续活动，并含有更多线粒体——这些细胞结构产生肌肉所需能量的重要部分。

随着年龄增长，肌肉力量下降，线粒体的工作效率也会降低。与此同时，肌肉中慢肌纤维的比例增加。科学家发现，肌肉线粒体中的心磷脂水平会在小鼠和人类随年龄增长时下降，也会在与肌肉流失相关的疾病中下降。在被实验性降低这种分子水平的年轻小鼠中，肌纤维也从快肌类型转变为慢肌类型。

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活性氧和 ERRγ

研究人员认为，这种变化不仅是肌肉功能恶化的迹象，也是一种保护性反应。在心磷脂缺乏时，受损的线粒体会产生显著更多的活性氧。这些化合物能够损伤细胞结构，但也会发出细胞内发生紊乱的信号，并促进向慢肌纤维转变。

蛋白质 ERRγ 在这一过程中发挥关键作用，它协调线粒体以及肌纤维特性的重塑。在实验室培养的肌肉细胞中抑制 ERRγ，完全阻止了纤维类型之间的转换。心磷脂水平较低的小鼠也会从血液中吸收更多葡萄糖，但其肌肉主要不是将其用于产生能量，而是用于制造自身的抗氧化剂。

有关保护机制和肌肉质量流失可逆性的数据来自小鼠实验。人类肌肉样本仅用于确认心磷脂水平会随年龄增长而下降。该研究的作者将恢复心磷脂以及影响 ERRγ 视为未来研究治疗年龄相关肌肉质量流失的可能方向。

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