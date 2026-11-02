越南政府从修订后的法案中删除了一项规定，该规定原本允许15至17岁的青少年在父母或法定监护人同意的情况下，于死后捐献器官、组织或遗体。该决定是在这项倡议受到网络批评后作出的，Channel NewsAsia报道。

有关儿童保护的反对意见

最初的草案于10月提交国民议会。周日，在更新后的文件版本中，删除了有关18岁以下人士捐献的规定。政府表示，已考虑议员的建议，即器官捐献者只能是成年人。

该倡议的批评者提出疑问：父母同意是否能够充分保护未成年人免受压力或剥削。这场讨论还源于10月为收集对法案的反馈而进行的一项学生调查，其中包括年仅7岁的儿童。Tuoi Tre News指出，这引发了关于未成年人能否理解复杂的医疗、法律和伦理问题的疑问。

国民议会议员范庆风兰上个月呼吁不要允许儿童器官捐献，她表示：“不能牺牲一个孩子来拯救另一个孩子。”

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组织移植的例外情况

与此同时，修订后的草案保留了未成年人在生前捐献再生组织的可能性，用于向亲属进行骨髓或干细胞移植。如果没有合适的成年捐献者，则可以这样做。

此类程序规定须进行医疗检查、咨询，并获得儿童本人及其法定监护人的同意。更新2006年器官和组织捐献法的法案预计将于11月获得批准。

在越南，大多数移植手术依靠活体捐献者，而许多其他国家主要使用已故捐献者的器官。据国家媒体报道，该国于1992年开始进行肾脏移植，并且每年实施的移植手术数量居该地区首位。

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