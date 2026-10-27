发表于《Geromedicine》期刊的一项研究发现，17种血浆蛋白质在统计学上与老年人全因死亡风险相关。据News-Medical报道，其中部分指标还与身体及个别器官的生物学年龄评估相关。

两个人群队列的分析

科学家分析了LonGenity研究中1025名老年参与者血液样本里的4265种蛋白质。研究人员对他们平均随访了8.05年。关键结果还在由1124名参与者组成的Baltimore Longitudinal Study of Aging队列中得到了独立验证。

为评估血浆蛋白水平与死亡率之间的关联，研究人员采用了Cox比例风险模型。他们还确定了所发现的标志物是否与慢性疾病负担，以及基于蛋白质组计算的生物学年龄指标有关。

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与生物学年龄的关联

表皮生长因子受体ERBB1和炭疽毒素受体2 ANTXR2水平较高，与多个身体系统中较低的死亡风险和较年轻的生物学年龄相关。相反，MIC-1或GDF15、HE4蛋白以及IGFBP-2——胰岛素样生长因子结合蛋白2——水平升高，与多个身体系统中较高的死亡风险和较高的生物学年龄相关。

具体而言，较高的MIC-1/GDF15水平与身体较高的生物学年龄相关，而ERBB1则与肝脏较年轻的生物学年龄相关。作者强调，这些结果显示的是统计关联，并不能证明这些蛋白质会导致衰老或死亡。该研究也未提出可用于预测预期寿命或疾病进程的临床血液检测方法。

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