东北大学研究人员研究了由年轻和年长雄鼠受孕的小鼠胚胎脑部基因表达，发现了与父亲年龄和胚胎性别相关的差异。由年长雄鼠受孕的雌性胚胎表现出独特的基因表达谱，并呈现出更高表达水平的趋势。

News-Medical报道了这项研究结果。科学家比较了来自3月龄雄鼠（被归为年轻组）和19月龄雄鼠（被界定为年长组）的胚胎。雄性和雌性胚胎被分别分析。

早期脑发育分析

研究采用RNA测序，并考察了端脑——胚胎脑部的一个区域，日后包括大脑皮层结构在内的组织会由此形成。研究人员考虑到，在早期阶段，大脑会快速经历细胞增殖和分化，因此即使发育阶段存在细微差异，也可能影响基因表达测量结果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为减少这一因素的影响，样本选取了估计发育阶段处于约4小时时间区间内的胚胎。发育阶段根据肢体形态确定。

与自闭症研究的联系

作者指出，此前的流行病学研究曾将较高父亲年龄与后代患自闭症谱系障碍的风险增加联系起来，尽管这种关联的机制仍未得到充分研究。同时，这项新研究并未确定所发现的性别依赖性差异是否会增加该障碍的风险。

研究团队计划进一步研究表达发生变化的基因和基因组如何可能与自闭症谱系障碍及其他状况相关，以及它们与出生后的发育、健康和行为之间的关系。研究结果于2026年10月8日发表在《Scientific Data》期刊上。

关注我们在