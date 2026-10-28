一项纳入45名健康成年人的一期受控临床研究显示，既往对登革病毒的免疫力会影响后续感染期间体内的病毒水平及免疫应答的特征。正如News-Medical报道，参与者此前感染过登革病毒四种血清型之一——DENV1–DENV4——的次数为零次、一次或多于一次。

使用减毒病毒进行受控感染

志愿者接受了活减毒DENV3毒株。该形式使研究人员能够在受控条件下追踪免疫应答的动态变化。作者指出，研究既往感染对登革热病程的影响并不容易：动物模型存在局限性，而患者通常在病毒载量达到峰值后才寻求医疗帮助。

再次感染登革热通常可能比首次感染更严重。这被认为与现有抗体能够增强病毒复制有关，从而提高病毒载量和出现严重症状的风险。这一特性也使登革热疫苗的研发更加复杂。

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免疫应答的差异

抗体会增强病毒复制的参与者，其病毒载量水平最高。他们的CD8 T细胞和抗体数量也有所下降。相比之下，对病毒非结构蛋白1具有较高抗体水平的人群表现出更平衡的免疫应答和更低的病毒载量。

研究人员认为，研究结果证实了若干基于对疾病自然病程观察而形成的假设，并有助于确定形成针对全部四种登革病毒血清型的强大且持久保护所需的条件。卡米拉·奥迪奥及其同事的研究发表在《Science Translational Medicine》期刊上。

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