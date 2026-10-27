在密歇根大学医院，研究人员将产后第一小时内提高催产素剂量与产后出血发生率下降联系起来。最显著的结果出现在阴道分娩的患者中：该指标按相对值计算下降了约40%，News-Medical报道。

剂量增加了一倍

Michigan Medicine的研究人员评估了Von Voigtlander Women's Hospital一项改善医疗质量的举措。根据更新后的方案，产妇在孩子出生后第一小时内接受的催产素剂量从30单位提高至60单位。

这些变化包括更新药物医嘱和输液泵设置，以及对员工进行培训。催产素在分娩后用于刺激子宫收缩并减少失血。

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2674例分娩的结果

作者比较了2024年1月1日至7月6日期间实施该方案前后的结果。分析涵盖2674例分娩。产后出血的总体发生率下降；研究人员还记录到总失血量较少，以及为控制出血而使用额外药物的频率降低。

与此同时，该研究未发现剖宫产后患者的产后出血发生率出现具有统计学意义的下降。该研究发表于《Obstetrics & Gynecology》期刊，作者指出，需要进一步研究以确定催产素的最佳剂量，并评估其在不同分娩方式下的安全性。

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