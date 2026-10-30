巴西研究人员在小鼠实验中发现，缺乏充分恢复的力竭性体力负荷会改变海马体中的多巴胺调节。海马体是与记忆和情绪调节有关的脑区。据News-Medical报道，研究结果发表在《Neuroscience》杂志上。

八周高强度负荷

科学家将动物分为两大组。第一组的小鼠在跑步机上跑至力竭，以评估一次急性负荷的影响。研究人员为第二组模拟了类似高水平竞技体育中过度训练的方案。

第二组小鼠训练了八周，负荷逐步增加。在最后一周，它们每天进行两次训练，两次训练之间仅有四小时恢复时间。研究人员分析了动物的海马体，测量了多巴胺、血清素以及与神经递质产生相关的蛋白质水平，其中包括酪氨酸羟化酶和VMAT2。

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多巴胺在休息阶段仍维持升高

在一次跑步后，小鼠的多巴胺水平在运动结束不久后上升。最显著的结果出现在长期高强度训练组：多巴胺和酪氨酸羟化酶的水平——后者是一种负责其合成的酶——在体能测试后48小时内仍保持升高，此时正值动物的休息期。

作者未发现血清素水平存在显著差异。同时，该研究没有测量动物的睡眠、清醒状态或焦虑情况。该研究协调人、圣保罗大学体育与运动学院教授阿德利诺·桑切斯·拉莫斯·达席尔瓦指出，人类若出现类似变化，或可帮助研究过度训练、脑部调节与睡眠障碍之间可能存在的联系。作者计划研究哪些生物系统最先表现出偏离体育锻炼预期有益适应的情况。

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