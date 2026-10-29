加拿大和美国研究人员发现，亲代小鼠配对的高脂饮食与其后代在青年成年期早期运动发育延迟及脑结构差异有关。据News-Medical报道，单独的高糖饮食在针对多重比较进行统计校正后，并未导致特定脑区体积出现显著变化。

五种饮食方案

在这项研究中，C57BL/6J亲代小鼠配对被分为五组，其食物中的脂肪和蔗糖含量各不相同。对照饮食中，来自脂肪的热量占13%，蔗糖占12%。其中一种饮食中，蔗糖按重量计占34%，脂肪提供12%的热量；其他方案中，脂肪占热量的42%、43%或60%。

这些动物在交配前六周接受指定饮食，雌鼠在妊娠和哺乳期间继续接受该饮食。出生后第21天，所有后代均被转为标准对照饮食。这一设计使研究能够聚焦围产期营养的影响，但无法区分母鼠和父鼠的贡献，也无法区分各个发育阶段的影响。

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反射延迟和MRI变化

在出生后第七天，来自三个高脂组的后代平均有27.7%的尝试成功从仰卧翻转至四肢着地，而对照组这一比例为72.8%。研究人员将这种反射用作早期运动发育指标之一。相比之下，仅暴露于高糖饮食的雄性后代，其成功完成该反射的时间记录得更早。

在约出生后第65天，科学家对157个固定的后代脑组织进行了高分辨率磁共振成像，并评估了185个双侧区域的相对体积。在饮食中43%的热量来自脂肪的组，以及高脂高糖组合饮食组的后代中，胼胝体的相对体积较小。在60%脂肪组和组合饮食组中，扣带皮层30区的相对体积较小。

结构差异最多的是父母接受高脂高糖饮食的后代，共涉及12个区域。其中包括扣带皮层32区和岛叶的相对体积较大。作者还将发现的解剖学模式与135种与自闭症谱系障碍相关的小鼠模型进行了比较。与此类模型的个别亚组相似，并不能证明存在自闭症行为，也不能解释结构变化的机制。

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