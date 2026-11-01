肯尼亚纳库鲁郡当局招募了曾参与2014年至2015年西非埃博拉疫情防控工作以及应对COVID-19的医务人员。他们将协助应对北部运输走廊沿线可能出现的埃博拉病例，Nation Kenya报道。

医院准备工作

据郡卫生执行委员会成员斯蒂芬·库里亚称，高风险机构的医务人员接受了额外培训，以识别和应对疑似病例。培训以在兰加兰加医院和奈瓦沙医院进行的实操模拟结束。

参与者演练了与社区互动、患者筛查、安全处置患者、救护车转运、实验室检测以及使用个人防护装备。该郡正与肯尼亚卫生部及肯尼亚Amref Health Africa合作。兰加兰加医院和奈瓦沙医院被指定为应对埃博拉的隔离中心。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

监控过境点

专家和卫生部门将纳库鲁北部走廊沿线至少八个城镇中心列为脆弱的过境点。提及的地点包括迈马希乌、隆戈诺特、奈瓦沙、吉尔吉尔、基科佩、派普兰和萨尔加。包括来自乌干达和刚果民主共和国的卡车司机在这些地点停留。

据该媒体报道，肯尼亚已记录9例确诊埃博拉病例，其中包括2例死亡。首例输入性病例于10月6日记录：一名男子经乌干达从刚果民主共和国抵达内罗毕，随后住院并死亡。据该媒体称，其余8例病例与首名患者的亲属或曾与其密切接触的医务人员直接相关。

关注我们在