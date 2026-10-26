密歇根大学主导的一项研究发现，尼日利亚不断加剧的湿热与早期妊娠中断可能性上升以及受孕时间变化有关。News-Medical报道了这项发表于《美国国家科学院院刊》的研究结果。

湿热与妊娠数据

科学家分析了尼日利亚人口与健康调查的两轮数据，其中包含2003年至2016年的妊娠信息。为评估气温和湿度的共同影响，他们计算了湿球黑球温度指标。

研究人员通过结合地面气象站数据和卫星观测，获得了尼日利亚1983年至2016年该指标的日最高值。作者指出，该国拥有长期数据序列的气象站较少，因此卫星数据可改善对热应激的评估。高湿度会使人体更难降温，并增加中暑风险。

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受孕时间的变化

在湿球黑球温度数值较高的月份，受孕率比平均水平低约1.4%——每千女性月略高于15次受孕。次月，该比率比平均水平高2.3%，两个月后则高5%。总体而言，受孕的总概率上升，但妊娠发生的时间发生了变化。

这类变化更常见于教育水平较低的女性和农村居民。在尼日利亚北部，妊娠时间的变化更为明显；而在南部，其影响较小或呈现不同方向。

作者警告说，所使用的调查并未区分人工和自然妊娠中断。研究人员妮娜·布鲁克斯表示，这两种类型都可能受到高温影响，但她认为，生理性的自然妊娠中断更可能与热暴露有关。

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