在基辅，14%的受检食品样本中工业生产的反式脂肪含量超过了规定标准。据世界卫生组织（WHO）报道，专家们在首都的超市共检测了100个样本。

根据初步研究结果，在100个样本中，有86%的反式脂肪含量符合规定标准。 部分糖果、奶酪、冰淇淋、奶酪甜点和加工肉类样本被检测出超标。

但这并不意味着这些类别中的所有食品都含有过量反式脂肪。消费者无法仅凭产品类别来判断某款产品是否存在安全隐患。

这些样本于2026年夏季在基辅的超市中采集。为确保研究的独立性，样本在送交实验室时未附带任何关于生产商或品牌的信息。

自2023年10月起，乌克兰对食品中工业生产的反式脂肪含量实施了限制——每100克总脂肪中反式脂肪含量不得超过2克。

工业生产的反式脂肪是导致心血管疾病的风险因素之一。据世界卫生组织（WHO）数据显示，全球每年有超过27.8万人因摄入反式脂肪而死亡。

2023年，世界卫生组织对利沃夫的食品进行了检测。当时，70%的受检样本符合法律对反式脂肪含量的规定。 不过，不应将这些结果与基辅的数据直接比较：利沃夫的调查不仅涵盖了超市，还包括小摊和街头摊贩。

自2025年起，国家食品和消费者服务局将对食品中工业生产的反式脂肪含量开展全国性监测。

一旦发现超标情况，该局的地方分支机构将采取法律规定的措施。具体而言，将要求市场经营者纠正违规行为、召回产品并阻止其继续流通。

FEEDcities的研究对国家监测工作起到了补充作用，有助于评估常见食品的成分，并确定需要采取进一步措施的领域。

来源：RBC-乌克兰

需要指出的是，在乌克兰接受检查的学校中，有一半被发现存在供餐问题。

在利沃夫，三所学校在爆发沙门氏菌病疫情后更换了供餐供应商。

家长们指出了学校供餐的主要缺陷，并提出了对菜单的建议。

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