世界卫生组织正在加强东地中海区域22个国家和地区应对可能发生的埃博拉疫情的准备工作，并优先支持吉布提、索马里和苏丹。该区域覆盖非洲、亚洲和欧洲的部分地区，联合国新闻报道。

冲突背景下的准备工作

世卫组织表示，该区域国家目前尚未记录到埃博拉病例。与此同时，冲突、人口流离失所和不堪重负的卫生系统使应对局势可能变化的准备工作更加复杂。

世卫组织总干事谭德塞·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯本周称，该区域是全球人道主义需求的中心。被占领的巴勒斯坦领土、苏丹、叙利亚、也门及其他地方有超过1.17亿人需要人道主义援助才能生存。

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准备情况评估与物资供应

7月至9月，世卫组织向吉布提、索马里和苏丹派遣了工作组，以评估国家系统的准备情况，并确定流行病监测、实验室能力、感染预防和控制、患者治疗以及紧急应对协调方面的问题。

该组织通过培训、技术支持、医疗物资供应和模拟演练，帮助弥补已发现的缺口。世卫组织还制定了区域准备情况核对清单、紧急情况下行动规划工具和技术建议，并提供了实验室材料、旅行者建议以及与社区合作的资源。

尽管已采取相关措施，世卫组织仍发现早期发现疾病、实验室确认病例、个人防护装备供应和应对资源方面存在缺口。加强准备工作是在刚果民主共和国和乌干达暴发由本迪布焦病毒引起的致命疾病，以及肯尼亚确认一例与刚果民主共和国有关联的病例之后进行的。

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