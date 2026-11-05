世界卫生组织在一份新报告中表示，六项气候与健康措施每年可避免约160万人死亡，并带来每年3.9万亿美元的经济效益。据Health Policy Watch报道，这些估算在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会前夕公布。

与此同时，世卫组织将预计挽救的120万人生命与化石燃料定价改革联系在一起。该改革包括取消对煤炭、石油和天然气的补贴，以及提高税收，使价格反映空气污染和气候变化造成的损害。根据该组织的计算，这项改革还可每年为各国政府带来额外5.4万亿美元的收入。

卫生领域措施

另外五项措施——危险高温预警系统、具备气候韧性的供水、环境卫生和个人卫生服务，以及家庭改用更清洁的烹饪燃料——合计每年可避免约36万人死亡。世卫组织估计其每年成本约为350亿美元，并指出每投入1美元可获得24美元的潜在回报。

具体而言，在57个尚未建立高温预警系统的国家，这类系统每年可挽救约10万人生命。报告估计，从木材、木炭和煤油转向天然气、电力或改良炉灶，每年还能避免约9万人死亡。

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条件与注意事项

世卫组织的预测假定，全部168个涵盖国家都将实施全面的化石燃料价格改革，并在2030年前实现人人获得安全饮用水、环境卫生服务和清洁烹饪燃料。与此同时，该报告没有评估燃料价格改革的成本，包括因能源价格可能上涨而向家庭和运输经营者提供支持的费用。

Health Policy Watch还指出，对税收改革预期效果中最大部分的计算，依据的是使用2019年数据的国际货币基金组织分析。《柳叶刀》一篇评论文章的作者承认，化石燃料定价影响的估算需要进一步研究。

所称的3.9万亿美元是效益的总价值，而不是扣除成本后的净经济结果。根据Health Policy Watch基于报告数据的计算，对于世卫组织单独评估成本的五项措施，净效益每年约为8440亿美元。

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