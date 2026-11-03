韩国研究人员发现，经常食用高糖食品与更高的乳腺癌风险之间存在关联。每周食用超过两份此类食品的女性，与每月食用一份或更少的参与者相比，风险高出28%，News-Medical报道。

超过7.1万名参与者的数据

研究作者分析了Health Examinees队列中71,264名40至69岁韩国女性的数据。参与者平均被随访9.2年，记录到713例新增乳腺癌病例。

研究人员使用涵盖106种食品的问卷评估饮食。他们将碳酸饮料、传统韩国甜茶、蛋糕和饼干、糖果、甜味谷物片、冰淇淋以及果酱和黄油归入高糖食品组。

关于个别食品的结果

与最低四分位数相比，来自此类食品的糖摄入量处于最高四分位数也与乳腺癌风险高出28%相关。每周至少食用一次冰淇淋与风险增加26%相关，尽管这一估计处于统计学显著性的边缘。每两个月至少食用一次甜味谷物片，与完全不食用者相比，风险高出34%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与此同时，研究人员未发现总糖摄入量、来自水果的糖、水果本身、碳水化合物或脂肪与癌症风险之间存在统计学显著关联。对于碳酸饮料、蛋糕和饼干、糖果、果酱和黄油以及传统韩国甜茶，也未分别记录到显著关联。

研究局限性

这项研究属于观察性研究，因此不能证明甜食会导致乳腺癌。研究人员仅在随访开始时评估饮食，且未区分天然糖和添加糖。他们也没有关于癌症亚型和分期的详细数据，以及确诊时绝经状态的数据。

发表于《European Journal of Nutrition》的文章作者指出，需要开展更多包含重复饮食测量和疾病亚型数据的研究，以评估这种可能的关联。

关注我们在