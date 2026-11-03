在全球气温比工业化前水平高出2.75°C的情景下，与热浪相关的死亡率可能会在全球所有六个研究地区上升。研究人员为南美洲模拟出的增幅最大，超过95%。据News-Medical报道，相关研究发表在《npj Clean Air》期刊上。

高温将持续更久

作者以2018年至2019年的极端高温条件为基础，模拟了相较于工业化前时期升温2°C和2.75°C水平下的气候。研究中的当前气候相当于约升温1.1°C。

模型中保持不变的因素包括大气环流、人为排放、人口规模、基线死亡率、人们的脆弱性以及适应能力。因此，这些计算并非对未来死亡人数的预测，而是显示在固定的当前条件下，升温本身所带来的影响。

在升温2.75°C的情景下，与高温相关的死亡率在非洲约上升82%，在澳大利亚上升67%，在北美洲上升59%，在亚洲上升45%，在欧洲上升37%。在一些地区，单次热浪的数量可能减少，但高温期本身会延长5至10天——尤其是在北非部分地区、阿拉伯半岛和美国南部。

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污染变化不均衡

与此同时，模拟显示，在升温2.75°C时，近地面臭氧浓度及与其相关的死亡率在许多地区总体下降。与细颗粒物PM2.5相关的死亡率也在亚洲、非洲、欧洲和北美洲下降，但在南美洲上升。

研究人员将地区差异与大气化学变化、臭氧从大气中被清除、硝酸铵蒸发、自然排放和扬尘形成联系起来。研究未单独评估各类气溶胶成分的贡献。

在针对2018年至2019年的模型估算中，与PM2.5相关的死亡负担最大的是亚洲和非洲，平均每百万人口分别为100例和57.7例。欧洲在所考察因素中，主要因素是热浪的影响——每百万人口148.5例。作者强调，热、高臭氧和PM2.5造成的死亡率估算是分别计算的，因此不能将其相加或相减来确定死亡人数的总体平衡。

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