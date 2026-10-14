腰痛加重与大脑网络活动有关——Live Science

由运动引发的慢性腰痛加重与大脑所谓默认模式网络活动增强有关。这是一个由相互连接区域组成的系统，会在自我反思、回忆自传性事件或不由自主地走神时被激活，Live Science报道。

研究如何进行

这项于10月5日发表在《British Journal of Anaesthesia》上的研究涉及114名患有慢性腰痛的成年人。这种疼痛被定义为持续至少三个月的状况。科学家利用功能磁共振成像评估了大脑血流变化，这些变化是大脑活动的间接指标。

在初始扫描后，研究人员抬起每名参与者的腿，直到其背痛加重。腿部在该位置保持10秒钟，随后放下。研究人员在动作后立即扫描大脑，并将结果与之前的图像进行比较。参与者报告的疼痛强度平均增加了23%。

研究人员记录到参与疼痛和运动处理的大脑区域血流增加。同时，默认模式网络关键区域的活动也增强了。该研究的共同作者、加州大学圣迭戈分校神经科学家法德尔·泽丹表示，团队原本预计该网络的活动会降低，因此再次核查了结果。

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与急性疼痛的差异

作为比较，研究人员还对参与者的小腿施加疼痛性热刺激，这是一种研究大脑对急性疼痛反应的常用方法。与运动引发的腰痛不同，热刺激伴随着默认模式网络部分区域活动降低。这可能表明，慢性疼痛加重和短暂的急性疼痛涉及不同的大脑机制。

慢性疼痛更严重的参与者，其默认模式网络与处理背部感觉的区域之间的联系更强。作者推测，慢性疼痛可能与一个人对自我及自身身体的感知更紧密地交织在一起。未参与该研究的杜克大学神经科学家凯瑟琳·马图奇指出，记录到的活动也可能反映抬腿后的残余疼痛或焦虑。该研究并未确定大脑活动变化是否导致慢性疼痛，还是这些变化是对疼痛的反应。

后续研究

泽丹的团队正在研究正念冥想和认知行为疗法是否能够影响这一大脑网络。同时，马图奇强调，现在将这些结果应用于临床实践还为时过早。

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