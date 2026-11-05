乳制品替代品可能降低碘摄入量——《卫报》

英国的一项研究显示，在未额外强化营养的情况下，部分或完全以植物性替代品取代牛奶、奶酪和酸奶，可能会降低碘、钙、核黄素和维生素B12的摄入量。据研究人员结论，年轻人和女性面临的风险最大，《卫报》报道。

碘最令人担忧

甲状腺需要碘来产生激素，这些激素调节新陈代谢，并支持健康生长和大脑发育。研究人员指出，超过一半的英国少女目前已经摄入不足这种微量元素。

根据建模结果，按市场上常见的强化水平，以植物性替代品取代五分之一至三分之一的乳制品，可能使碘摄入不足的少女比例从54%增至65%。模型显示，在19岁至49岁的女性中，这一比例将从32%升至42%。

检查了哪些产品

研究人员分析了英国的植物性替代品市场：146种替代牛奶的饮品、76种酸奶和67种奶酪。61%的产品添加了钙，46%添加了维生素B12，19%添加了核黄素，只有12%添加了碘。

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模型显示，以植物性替代品取代三分之一的乳制品，可能使碘摄入量减少9%至21%，同时降低钙、核黄素和维生素B12的摄入量。若完全转向非乳制品替代品，少女碘摄入不足的比例可能达到80%，少年则可能达到72%。

研究人员的建议

发表在《柳叶刀星球健康》上的这项研究的作者认为，强制为所有非乳制品替代品添加碘，或可防止碘摄入量的平均下降。英国没有要求在植物性乳制品替代品中添加微量营养素的正式规定。

营养师尼古拉·拉德拉姆-雷恩强调，研究结果并不意味着每个转向这类产品的人都必然会出现缺乏，因为整体饮食很重要。她建议查看标签，并选择添加碘的植物性饮品。

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