10月13日，新加坡公共医疗数字系统发生了持续九个半小时的故障，原因是承包商未执行强制性安全更新。该事件导致约4000个门诊预约改期，部分患者等待时间长达两小时，Channel NewsAsia报道。

所有公共医疗集群均受影响

此次中断影响了该国三个公共医疗集群：NHG Health、National University Health System和SingHealth。受影响的服务包括预约、访客登记、药物发放和计费。

医疗机构转为采用系统故障应对程序。为维持运作，相关方面调配了额外人员；医生则使用仅可读取的独立患者记录和手动程序，以继续提供必要的医疗服务。高级卫生政务部长Tan Kiat How表示，未记录到与此次故障有关且影响患者安全的事件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

备用基础设施的共同依赖

国家医疗技术机构Synapxe已指示服务供应商进行必要更新，但在预定的全球变更之前未能完成。该更新涉及共享域名系统DNS，该系统帮助其他系统查找并连接应用程序。

Tan Kiat How表示，这项变更是已知的，故障本可以避免，并就服务中断致歉。他指出，Synapxe正在审查供应商的合同义务，如果确认存在违约，将采取适当行动。同时，他表示，无论是否外包，该机构仍对关键系统的韧性负责。

公共医疗的备用基础设施，包括两个数据中心，依赖于同一DNS服务和共享的安全配置。因此，在数据中心之间切换也无法解决问题。调查还确定，该事件并非网络攻击：没有发生未经授权的访问、数据泄露或患者数据丢失。Synapxe正在加强监控和故障诊断，并将审查共同依赖关系及替代性恢复机制。

关注我们在