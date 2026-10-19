澳大利亚通过了一项关于普遍户外移动覆盖的法律。该法律要求Telstra、Optus和TPG在全国范围内提供基本语音通话和短信服务，具体标准和期限仍有待通信部长确定。据ABC News报道，目前移动通信覆盖范围不足澳大利亚国土面积的三分之一，尽管98%的居民使用手机打电话。

《普遍户外移动义务法》更新了现行的普遍服务义务，该义务此前仅要求提供固定电话和公用电话服务。部长阿妮卡·韦尔斯将能够制定有关通话和信息质量、覆盖区域、服务费用、资金及故障修复的要求。

卫星通信

运营商可通过包括移动通信塔在内的地面基础设施满足这些要求。同时，预计低地球轨道卫星将覆盖很大一部分偏远地区。要将手机直接连接至卫星，用户必须处于户外。

目前，只有Starlink能够提供移动设备直连卫星技术。Telstra已通过Starlink提供短信服务，但该服务仅面向使用特定手机型号的部分客户，使用现有无线电频谱，且无法拨打Triple Zero（000）紧急服务电话。

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标准与期限

澳大利亚电信联盟首席执行官卢克·科尔曼表示，设备直连卫星技术尚未经过广泛测试和商业部署。他表示，要推出该服务，必须分配专用无线电频谱，并将该技术整合到运营商网络中。

澳大利亚通信消费者行动网络支持这项法律，但警告称，服务可能的费用可能导致获取服务不平等。此外，新标准是否将规定可拨打Triple Zero，目前尚未确定。

该义务生效的基准日期定为2027年12月31日，但部长可将其推迟至2030年底。韦尔斯表示，她力争在2027年12月1日前推出相关要求，但电信行业代表认为这一时间表不太可能实现。

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