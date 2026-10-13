巴西公布了一项临时措施，规定电信运营商对电话呼叫进行认证，并对进行大规模短时呼叫的用户实施15天的呼出限制。据The Rio Times报道，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于10月9日签署了第1396号文件，该文件于2026年10月13日在官方刊物上公布。

该措施规定，呼叫发起所在网络的运营商必须确认其来源。转接网络必须保存认证信息，接收方运营商则必须在接通前核验这些信息。未经认证的呼叫将在送达阶段被拦截，但国家电信局Anatel规定的例外情况除外。

实施15天限制的标准

如果用户在一天内通过一条线路拨打超过1,000个电话，或通过其所有线路拨打超过10,000个电话，其拨打电话的能力可能被限制15天。其中，至少85%的此类呼叫必须是短时呼叫。

未接通的呼叫、转入语音信箱的呼叫，以及时长不超过六秒的已接通呼叫，都将被视为短时呼叫。Anatel可通过旨在加强消费者保护的合理决定调整这些门槛。在行使职权期间，政府机构以及医疗、公共安全和民防服务部门可免于该限制。

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号码数据库和公司数据

该临时措施还规定，在Anatel监管下建立一个集中式电话号码数据库。该数据库将存储号码持有人的数据；对于公司，则存储其注册名称、税号和标识。

如果经认证的呼叫由公司发起，接收方运营商必须显示其名称和标识。运营商将为数据库的运行提供资金，并可按照监管机构规定的条件，将部分成本转嫁给发起呼叫的公司。

Anatel必须在60天内制定详细规则。对单条线路呼叫数量的限制，以及对不符合监管机构要求的访问代码呼叫和信息的拦截，将在文件公布30天后生效。呼叫认证、拦截未经认证的呼叫、显示公司数据和号码数据库的运行，将在Anatel规则生效后实施。该临时措施要最终作为法律生效，必须获得巴西国民议会批准。

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