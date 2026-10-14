在俄罗斯这个侵略国，国有企业在2026年前八个月采购固定电话的支出超过2025年同期的三倍。这发生在移动互联网限制的背景下，此类限制已影响该国近80%的地区，Euronews报道。

采购金额达1.18亿卢布

据俄罗斯商业媒体《生意人报》援引的数据，1月至8月，固定电话支出达到1.18亿卢布，约合126万欧元。此类采购招标数量增长了12.5%。

采购数量最多的地区是该国大型商业和基础设施中心。市场参与者将需求增长与移动互联网限制、在西方供应商退出市场后各部委和企业转向俄罗斯制造的软件PBX系统，以及对安全通信渠道的需求联系起来。

常态化移动互联网限制

俄罗斯于2025年5月开始系统性关闭移动互联网，当时在胜利日前夕，超过40个地区的服务无法使用。此后，间歇性限制变得常态化。

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一个独立监测项目记录到，2025年6月发生了655次关闭，7月发生了2099次。分析人士估计，7月的数字超过了此前整年全球此类事件的总数。

这些中断影响了银行服务、出租车、送餐服务和导航，尤其是在农村地区。俄罗斯当局称，这些限制是为了防范乌克兰无人机；俄方声称，无人机可通过移动互联网操控。专家反驳了这一解释，指出无人机能够在不连接网络的情况下按预先设定的路线飞行。

3月，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，总统行政部门使用固定电话。此后不久，国有电信公司罗斯电信负责人米哈伊尔·奥谢耶夫斯基呼吁俄罗斯人在家中保留一部固定电话，以应对紧急情况。

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