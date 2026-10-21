爱沙尼亚正准备建设一条连接瑞典、爱沙尼亚和芬兰的新光纤电缆。该项目由在瑞典注册的电信公司GlobalConnect AB开发，ERR News报道。该线路计划于2027年投入运营。

途经爱沙尼亚岛屿的路线

电缆将沿海床从瑞典哥特兰岛铺设至爱沙尼亚萨雷马岛。随后，线路将通往希乌马岛和爱沙尼亚大陆部分，穿过哈留县，然后沿海床抵达芬兰赫尔辛基。

该路线在爱沙尼亚境内的陆地部分计划位于哈普萨卢和维姆西之间。其长度将约为250公里。另约300公里将用于与芬兰、瑞典以及爱沙尼亚两座最大岛屿的海底连接。

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海床调查与融资

萨雷马岛附近将启动海床调查。这些调查是为了确定合适的电缆路线，并评估设计过程中应考虑的因素。调查结果还将用于初步评估是否需要进行环境影响评估程序。

爱沙尼亚气候部已向GlobalConnect AB发放海洋调查许可，有效期至年底。关于海床使用权和建设海底电缆许可的申请，正由爱沙尼亚消费者保护和技术监管局审议。

该项目成本估计约为4000万欧元，其中1570万欧元将由欧盟“连接欧洲设施数字计划”提供。爱沙尼亚政府不为该项目提供资金，但协助吸引欧盟资金，并协调国际和国内合作。爱沙尼亚司法和数字事务部代表特努·尼尔克表示，新线路应提供一条额外的、物理上独立的数据传输路径，并提高波罗的海地区网络的容量。

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