在美国，香港电信运营商HKT同意于2027年9月1日前停止提供国际和国内电信服务。Channel NewsAsia报道称，该公司已与美国联邦通信委员会（FCC）达成协议。

协议条款

HKT必须在30天内向FCC提交停止在美国提供服务的申请。该公司是香港领先的电信运营商之一，也是PCCW Ltd.的子公司。PCCW未立即就该协议发表评论。

2025年10月，FCC表示拟撤销HKT在美国运营的许可。监管机构援引国家安全考量，以及HKT与中国联通的关联；中国联通持有PCCW的股份。

该协议意味着FCC不会继续撤销HKT许可的程序。据消息人士称，该程序本可能披露更多有关华盛顿国家安全担忧的细节。

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FCC针对中国公司的措施

此前，FCC以广泛的国家安全风险为由，禁止中国移动、中国电信和中国联通在美国提供国际电信服务。

10月30日，该委员会还投票决定，自2028年12月起禁止中国实验室测试美国电子产品。FCC表示，出于国家安全考量，拟禁止中国电信公司直接接入美国电话号码。

该计划可能涉及中国IP网络服务提供商，以及使用被FCC列为构成国家安全风险的制造商设备的公司，其中包括华为和中兴。委员会正在考虑的其他措施包括，限制中国电信公司接入美国网络，以及限制其数据中心在美国的运营。中国一贯否认存在任何不当行为。

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