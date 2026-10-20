GMO Internet Group的信息安全部门表示，中国AI工具Artex被用于近期针对日本企业的一系列网络攻击。Channel NewsAsia报道称，专家是在与外部机构联合开展调查后得出这一结论的。

针对日本企业的攻击

近几周来，数十家日本企业——从连锁餐厅到一家汽车租赁运营商——报告称其系统遭到未经授权的访问或发生数据泄露。这些事件可能影响到数百万客户。

GMO代表大木福森在公司博客中写道，这些攻击几乎完全针对日本。据他介绍，GMO部门发现了六台互联网服务器，使用AI的攻击正是从这些服务器发起的。这些服务器总体上按行业分类，包括金融、电子商务和物流。服务器所在地及其运营者身份未被说明。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

开发者停止更新Artex

Artex旨在加强组织的网络防御：该工具原本应借助AI开展安全测试并识别潜在漏洞。本月，在韩国将Artex与多起针对金融机构的入侵事件联系起来后，开发者承认恶意行为者滥用了该工具，并关闭了程序员访问源代码的权限。

开发者表示，将Artex用于网络攻击违背了该项目的宗旨，并称今后将不再对其进行更新。GMO已将相关信息移交执法机构。日本政府呼吁企业加强网络防御，而执政党网络安全委员会主席本月因新威胁宣布进入紧急状态。

关注我们在