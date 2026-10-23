SpaceX正在与拥有移动通信基础设施的公司洽谈，希望获得进入美国至少8万个站点的权限。据Channel NewsAsia报道，该媒体刊登了援引彭博社消息的路透社报道，潜在协议可能使该公司更接近成为第四家全国性无线运营商。彭博社援引了知情人士的消息。

与基础设施所有者谈判

报道称，正在购买覆盖全国的低频段频谱的SpaceX，也正与移动基础设施供应商Crown Castle讨论合作。Crown Castle首席执行官克里斯蒂安·吉拉布兰特周三在被问及是否可能向SpaceX和亚马逊出租站点时表示，该公司正在与“所有各方”谈判。他没有点名具体客户。

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潜在网络的规模

根据无线基础设施协会的数据，8万个站点约相当于去年美国运营的15.85万座专门建造的蜂窝通信塔的一半。Crown Castle在美国拥有约4万座蜂窝通信塔，American Tower拥有约4.2万个站点，私营公司Vertical Bridge拥有约1.8万个站点。

TD Cowen分析师估计，全国性地面网络的成本超过800亿美元。他们认为，建设该网络将需要多年时间，并需额外投入数十亿美元。Crown Castle、American Tower、Vertical Bridge和SpaceX均未回应路透社的置评请求。AT&T、Verizon和T-Mobile的股价在盘后交易中下跌了4.2%至5%。

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