新加坡发生的一起网络事件可能导致医疗服务系统Alliance Medinet约11万名成员的个人数据遭泄露。据亚洲新闻台援引母公司Alliance Healthcare Group的声明报道，未经授权者获得了对一个包含成员数据库的系统的访问权限。

哪些数据可能遭泄露

Alliance Healthcare Group表示，该数据库包含姓名、个人身份证号码和联系方式。该公司还称，七人的银行资料以及一名成员的医疗诊断结果也可能遭到泄露。

Alliance Medinet是Alliance Healthcare Group的企业部门，为第三方提供医疗保健管理和行政服务。该公司正通过自身渠道、合作伙伴或相关客户通知受影响的成员。该公司表示，Alliance Healthcare Group的其他子公司未受到此次事件影响。

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保险公司的回应

Alliance Medinet为多家保险公司提供服务，其中包括HSBC Life、Great Eastern和Income Insurance。HSBC Life表示，此次事件影响了2614名个人保单持有人和1381名企业团体保单成员。该公司指出，其系统未遭泄露；根据Alliance Medinet提供的信息，Benefits Hub应用程序的登录凭据未受影响。

Income Insurance表示，此次事件影响了其一个企业账户，该账户涵盖约70人。姓名、个人身份证号码、手机号码、保单号码以及保险保障开始和结束日期可能曾被访问。该保险公司表示，目前没有证据表明银行或医疗信息遭到泄露。

调查仍在进行

Alliance Healthcare Group表示，在发现该事件后，已采取措施加以遏制，并聘请独立的网络安全和数字取证专家。该公司还实施了对网络和暗网的全天候监控。新加坡个人数据保护委员会于10月21日获悉该事件。

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