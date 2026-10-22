新加坡手机平均价格上涨近12%——Channel NewsAsia

新加坡手机平均价格上涨近12%——从2023年的898新加坡元升至2026年的1000新加坡元。在价格上涨的背景下，消费者使用设备的时间更长，更频繁地寻求维修服务，并购买二手智能手机，Channel NewsAsia报道。

新设备销量下降

根据尼尔森IQ的数据，2023年至2025年，该国新手机销量下降近14%，从134万部降至116万部。2026年销售的智能手机中，超过三分之二售价超过1000新加坡元。三年前，售价达到这一水平的设备仅略超过销售总量的一半。

尼尔森IQ亚太地区科技及耐用消费品负责人路易丝·霍利指出，智能手机的更换周期已经延长。如今，用户通常会使用一部手机三至四年，而此前这一期限约为两年半。

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对维修和二手智能手机的需求

零售商Litemobile在其七个网点每月维修4000至5000部手机。客户最常更换电池，也会维修屏幕和充电接口。该公司董事德斯蒙德·戈表示，在大约两年后更换电池，用户就可以继续使用该设备。

Mister Mobile连锁店的维修数量在2023年至2025年间增长46%，自2026年初以来又增长12%。该公司每月完成约7000次维修，主要针对机龄三至五年的手机。Mister Mobile还通过以旧换新计划每月接收超过1万部设备：其中约95%被转售，其余则送去回收。

电子废物回收公司Virogreen表示，2026年前八个月其收到的手机数量比整个2025年高出10.7%。该公司顾问文森特·夸克估计，根据机型不同，手机中80%至90%的材料可以被回收，包括铝、其他金属以及印刷电路板中的贵金属。

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