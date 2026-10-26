爱沙尼亚注册AI代理人法案遭批评——ERR News

爱沙尼亚已拟定立法修正案，拟允许民众为AI代理人注册特殊代码，但该提案受到科技公司、律师和政府机构的批评。正如ERR News报道所称，批评者认为该文件论证不足，并指出其可能对数字安全构成威胁。

与聊天机器人不同，AI代理人接收任务后会自行寻找完成任务的方法。这类工具尤其可协助处理纳税申报、分析银行账户、移动通信资费或搜索机票。报道指出，向代理人提供银行卡数据可能带来安全风险。

代理人代码

经济和工业部长莉娜·瓦赫特拉斯解释说，国家并不计划赋予AI代理人独立的数字身份。相反，个人可以注册额外的“代理人代码”，以便在私人或公共信息系统中区分其本人行为与由程序代表其执行的操作。

这些代码预计将被录入一个集中式数据库，届时可以核查哪个代理人代表特定个人行事。允许公司也注册代理人、并允许一个人拥有多个代理人的最初设想已被放弃。在第一阶段，当局计划仅允许自然人注册一名代理人。

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对安全与责任的担忧

参与建设爱沙尼亚电子政务基础设施的Cybernetica公司就该法案提交了11页意见。该公司代表表示，文件存在矛盾，以目前形式无法实现既定目标，而且可能具有危险性。

Cybernetica业务发展经理阿尔内·安斯佩尔强调，仅仅注册并不足够：代理人需要可靠的认证和签名机制，其保护水平应与ID卡、Mobile-ID或Smart-ID相当。他认为，在保护水平较低的情况下赋予代理人广泛权限，将削弱整体数字安全。

爱沙尼亚信息技术和电信协会也呼吁不要按现有形式推进该文件。该协会主席阿茨·阿尔布雷指出，当代理人向国家机关提交用户数据时，责任归属并不明确。他认为，最终责任应由个人承担。

据ERR News报道，截至规定期限，没有任何部委同意该法案；仅国家办公厅予以批准。瓦赫特拉斯表示，法律、传播和技术工作组正并行开展工作，该倡议本身仍可能被修订。立法修正案计划于11月初提交里吉科古。

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