美国最高法院拒绝审理谷歌母公司Alphabet针对美国专利商标局有关审查专利有效性政策提出的申诉。该公司称，这一做法保护旧专利免于被重新审查，并导致专利纠纷数量增加，Channel NewsAsia报道。

围绕VirtaMove专利的争议

大法官驳回了谷歌对下级法院裁决的上诉。该裁决没有要求专利局在不适用“既定预期”规则的情况下，重新审理该公司针对软件开发商VirtaMove专利有效性提出的申请。VirtaMove指控谷歌侵犯了一项与服务器软件有关的专利。

谷歌对“既定预期”规则提出异议。根据这一做法，专利审判和上诉委员会，即PTAB，更常驳回对已生效超过六年的专利提出的复审申请。专利局在2025年拒绝谷歌复审VirtaMove专利时适用了这一规则。

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谷歌的立场和PTAB统计数据

科技公司使用当事人双方复审程序，即inter partes review，以寻求撤销被指控侵权的专利。根据Patexia公司的数据，2020年至2025年期间，三星、苹果和Alphabet是此类复审申请最积极的申请人。

谷歌在向最高法院提交的文件中表示，如果国会没有规定此类限制，专利商标局无权为向PTAB提出的申请设定人为的时间限制。唐纳德·特朗普总统的政府敦促法院不要受理此案。

专利复审减少

根据该机构4月发布的报告，2026年PTAB受理了37%的申请，而在该机构前任负责人凯西·维达尔任职期间，这一比例为65%。该机构现任负责人是特朗普任命的约翰·斯奎尔斯。谷歌、苹果和英特尔就相关政策提起了另一项诉讼。2月，美国联邦巡回上诉法院作出了对这些公司不利的裁决，谷歌和英特尔也就该案向最高法院提出了申请。

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