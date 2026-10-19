Leo Team 结束了在 DraculaN 第 7 赛季的比赛：首日赛况总结

10月19日，由Digital Crusade主办的《反恐精英2》DraculaN第七赛季LAN锦标赛在布加勒斯特拉开帷幕。 在比赛首日，Leo Team在D组进行了三场比赛：开局不敌ASTRAL，在淘汰赛中大胜Bayankhongor，但在决定性系列赛中再次负于ASTRAL，从而结束了本届赛事的征程。

DraculaN Season 7于10月19日至23日举行，共有24支战队参赛。赛事总奖金为35,000美元。 比赛以线下形式在布加勒斯特举行，小组赛阶段将采用GSL赛制争夺晋级季后赛的资格。

对阵ASTRAL的开局不利

Leo Team的首个对手是ASTRAL。D组的首场比赛采用BO1赛制，地图为Cache，乌克兰战队未能展开有效对抗，最终以2:13的比分落败。

这场失利使Leo Team跌入小组赛下区，接下来的比赛便成为决定性一战：若再遭败绩，便将直接出局。

Leo Team在淘汰赛中横扫Bayankhongor

在淘汰赛中，Leo Team与Bayankhongor展开了BO3对决。此次，队伍展现出了截然不同的竞技水平，并以2:0的比分果断锁定胜局。

在Ancient地图上，Leo Team让对手毫无还手之力，以13:0的比分结束了比赛。在Dust2地图上，队伍延续了统治力，仅让对手拿下一局，最终以13:1获胜。

这场胜利让Leo Team得以继续争夺晋级季后赛的资格。为此，他们需要在当天第二次对阵ASTRAL，并为首战失利复仇。

对阵ASTRAL的第二场比赛：激战至第三张地图

在D组决定性的一战中，两队再次以BO3赛制交锋。这一次，Leo Team成功与对手展开拉锯战，将系列赛拖入第三张地图。

在Dust2地图上，ASTRAL表现更胜一筹，以13:4获胜。不过，Leo Team在Ancient地图上以13:7还以颜色，将系列赛比分扳平。

比赛的胜负最终在Cache地图上见分晓。尽管在第二张地图上表现出色，但Leo Team未能完成逆转：ASTRAL以13:5获胜，并以2:1的总比分赢下系列赛。

因此，Leo Team以1胜2负的战绩结束了DraculaN Season 7的小组赛，未能晋级下一阶段。

Leo Team首日比赛总结

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Leo Team在DraculaN Season 7中的表现可谓喜忧参半。 队伍虽以一场惨败开启赛事，但在淘汰赛中迅速重振旗鼓，以13:0和13:1的压倒性比分连赢两张地图。

然而，在与ASTRAL的决胜系列赛中，Leo Team在三张地图的较量中未能保持足够的稳定性。在Dust2失利后，队伍虽在Ancient扳回一城，却未能在Cache上延续胜势。

虽然Leo Team在比赛首日便遭淘汰，但战胜Bayankhongor以及在开局不利后重振旗鼓的表现，仍是该队在布加勒斯特之行中的重要亮点。

Leo Team在DraculaN Season 7中的战绩

Leo Team — ASTRAL：0:1 Cache — 2:13. Leo Team — Bayankhongor：2:0 Ancient — 13:0。

Dust2 — 13:1。 Leo Team — ASTRAL：1:2 Dust2 — 4:13。

Ancient — 13:7。

Cache — 5:13。

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DraculaN 第7赛季将持续至10月23日。小组赛结束后，表现最佳的队伍将在季后赛中继续争夺总额为35,000美元的奖金池。

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