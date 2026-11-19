正在开发《侠盗猎车手VI》的Rockstar Games公司，与德国旅行箱品牌RIMOWA合作，推出了一款PlayStation 5限量版保护套系列。 这些独家套装不会在零售渠道发售，仅限项目参与者的亲友专享。

套装包含一个印有棕榈树图案的小型黑色行李箱，上面配有亮粉色的Vice City字样——这是《GTA 6》主要故事发生地之一、虚构城市的名称。 行李箱内放置了一台特别设计的PlayStation 5游戏主机、手柄以及游戏本体。

此次合作采用亲友限定（Friends and Family）形式——此类套装仅面向特定人群，不向普通消费者发售。该项目旨在配合《侠盗猎车手》新作的发布。

这款独家旅行箱的照片发布后，在社交媒体上引发了褒贬不一的反应。网友们不解为何要展示一款无法购买的产品，并开玩笑说希望能跻身该公司的亲友名单之中。

一些评论者推测，此类套装日后可能会出现在eBay上，但价格将高出许多。

RIMOWA报道了这一消息。

对于乌克兰人来说，《GTA 6》将成为最昂贵的娱乐方式之一。

Rockstar Games公司已确认，GTA 6在主机平台上的帧率将限制在30帧。

在《GTA 6》中，想要获得白金奖杯大约需要200小时的游戏时间。

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