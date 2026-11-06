仪器美容已成为现代面部和身体护理的重要领域之一。 借助激光、超声波、真空等技术，可以解决各种美容问题：从肌肤缺水、肤色不均，到多余体毛、橘皮组织以及局部脂肪堆积。 许多此类疗程无需注射或手术干预。

位于基辅瓦西里·利普基夫斯基街16B号“四重奏”住宅区的LEO Beauty Club提供种类丰富的仪器护理项目。沙龙每天09:00至21:00营业。 如需了解服务详情或预约疗程，请致电 +38 (099) 444-38-45 或通过 Instagram 账号 @leobeautyclub.kyiv 联系。

LEO Beauty Club美容院提供十种仪器美容技术：Accuret、CooLifting、Dermadrop、Endosphera、HydraFacial、ICOONE、Lase MD、Robolex、Ulfit和Candela。 这些技术在工作原理、适用部位以及护理目标效果方面各不相同。

LEO Beauty Club的HydraFacial：深层清洁、去角质与肌肤补水

LEO Beauty Club提供的面部护理技术之一便是HydraFacial。 该技术将多个护肤步骤融合于单次护理中：深层清洁、去除表层角质、清除毛孔污垢以及涂抹专用精华液。

该设备的核心技术是Vortex-Fusion技术。专用喷头可产生可控的涡流，借此同时实现皮肤的真空清洁和护理成分的输送。

与传统机械清洁（美容师需手动清除毛孔内杂质）不同，HydraFacial采用真空探头和特制溶液。治疗强度会根据皮肤状况进行调节。

该疗程适用于毛孔粗大或堵塞、肤质不均、油脂分泌过多或保湿不足的肌肤。该技术的独特优势在于能够灵活调整护理方案。 美容师可根据客户需求调整清洁强度，并选用不同的探头和精华液。

护理结束后，肌肤会显得更加光滑水润。

LEO Beauty Club的CooLifting：利用冷疗和二氧化碳进行面部护理

CooLifting采用了一种不同的皮肤护理原理。该技术结合了冷却、高压二氧化碳气流以及活性护肤成分的涂抹。

在护理过程中，美容师使用专用手柄，将冷却后的二氧化碳气流与雾化的护肤品一同喷射到面部表面。

温度的急剧变化会引发表层血管的反应，而压力与冷气的结合则用于增强护肤成分的功效。制造商将这一机制称为冷疗与压力导入的结合。

每次疗程约需20至30分钟。该疗程无需穿刺皮肤，因此被视为一种非侵入性的美容护理方式。

CooLifting可能适合那些注意到面部暗沉、干燥或初现衰老迹象，但又不打算进行注射类治疗的人群。

LEO Beauty Club的Dermadrop：无注射精华导入技术如何运作

LEO Beauty Club 提供的另一项面部护肤技术是 Dermadrop。其独特之处在于活性成分的输送方式。

该系统采用TDA技术——即经皮给药（Transdermal Application），也就是将美容成分经皮肤渗透至真皮层。

在护理过程中，专用探头会在可控压力下产生氧气气流，将精华液喷雾状地输送至皮肤表面。为此，会使用含有传输成分的特殊配方，帮助活性成分穿透皮肤屏障。

与注射式中胚层疗法不同，Dermadrop无需使用针头。不会刺破皮肤，而是通过非接触式方式进行护理。

该技术可应用于多种美容需求。根据精华液的成分，该疗程可侧重于保湿、改善肤质、护理暗沉肌肤，或减轻某些衰老迹象的可见度。

例如，含透明质酸的护理产品用于维持肌肤水润度，而抗氧化成分则用于护理受外界因素影响的肌肤。

Dermadrop与HydraFacial的本质区别在于护理的主要目的。如果HydraFacial结合了清洁和保湿，那么Dermadrop则主要专注于输送活性美容成分。

LEO Beauty Club的Lase MD：改善肌肤质地与肤色的激光护理

为改善肤质不均、色素沉着及光老化迹象，LEO Beauty Club推出了Lase MD。这是一种分段式激光技术，利用波长为1927纳米的钬激光能量。

其工作原理与常规的清洁或涂抹护肤品截然不同。 激光会在皮肤内形成大量受控热作用的微小区域。由此触发的组织修复过程，可逐步改善皮肤质地和外观。

分段式原理意味着能量并非均匀作用于整个皮肤表面，而是作用于单独的微小区域。这些区域之间留有未受影响的区域，这些区域将参与修复过程。

Lase MD 适用于改善面部肤色不均、特定类型的表层色素沉着、细纹以及皮肤质地变化。

该技术还可与特殊精华液的涂抹相结合。激光作用后，将根据所选方案使用美容成分。

与HydraFacial或Dermadrop不同，Lase MD是一种能量治疗，会对组织施加可控的热作用。因此，在治疗前必须评估皮肤光型、色素沉着情况、炎症反应及其他可能的禁忌症。

治疗后可能会出现泛红、干燥感以及皮肤表面质地暂时性变化。恢复时间取决于治疗的强度。

LEO Beauty Club的Endosphera：用于身体护理的压缩微振动技术

在LEO Beauty Club的身体护理设备中，Endosphera占据一席之地。该技术采用压缩微振动——通过专用旋转探头对组织施加机械作用。

设备的手柄内含球体系统，在运动过程中产生有节奏的压缩和振动。美容师会根据个人皮肤敏感度调整强度，逐步对选定的身体部位进行护理。

这种作用机制被应用于身体护肤方案中，旨在改善皮肤紧致度，减轻暂时性水肿并改善橘皮组织的外部表现。

该疗程可针对大腿、臀部、腹部及其他设有相应操作规程的区域进行。

压缩微振动可对组织进行机械刺激。它能影响局部微循环和组织间液的流动，这也解释了为何Endosphera被广泛应用于按摩和淋巴引流疗程中。

对于注意到皮肤表面不平整或易水肿的人群，此类按摩可作为综合护理方案之一。

疗程次数及间隔时间将根据个人情况单独确定。

LEO Beauty Club的ICOONE：真空微刺激皮肤疗法

另一项仪器按摩技术是ICOONE。它同样适用于身体护理，但其工作原理与Endosphera不同。

ICOONE的核心是Roboderm技术，该技术结合了真空作用与组织机械微刺激。专用探头配备了带有众多微孔的活动部件。 工作时，这些组件会对皮肤产生局部吸力，并对其进行连续的机械刺激。

根据具体治疗方案，美容师可以调节真空强度，并对身体的不同部位进行操作。

ICOONE 适用于旨在改善皮肤外观、维持皮肤弹性、减轻浮肿感以及改善橘皮组织可见症状的护理项目。

该技术的特点在于，既可以通过相应的探头处理大面积区域（例如大腿或腹部），也能针对较小区域进行护理。

在LEO Beauty Club，身体护理项目需穿着专用的治疗服进行，该治疗服在仪器按摩过程中使用。

在比较ICOONE和Endosphera时，必须考虑它们工作原理的差异。Endosphera采用压缩和振动技术，而ICOONE则将真空作用与微刺激相结合。

LEO Beauty Club的Robolex：融合多种面部与身体护理技术

Robolex 属于多功能仪器平台，可在同一系统内采用多种方式作用于组织。

在LEO Beauty Club，该设备被定位为用于个性化调整面部和身体轮廓的技术，同时也适用于旨在提升皮肤弹性的护理项目。

Robolex系列平台的独特之处在于能够结合多种技术手段。具体而言，针对Robolex Plus型号，制造商描述了真空作用、射频技术、低强度激光以及电肌刺激。 具体模式取决于设备的型号及所选的操作方案。

射频作用用于对组织进行可控加热。它被应用于旨在改善皮肤弹性的护理中。

真空模式可提供机械刺激和按摩作用，而肌电刺激则是通过电脉冲促使肌肉收缩。

通过结合多种技术，可以根据主要问题（如皮肤张力下降、身体轮廓问题或需要局部仪器按摩）制定个性化方案。

Robolex可用于腹部、大腿、手臂及面部特定区域的护理。

LEO Beauty Club的Ulfit：用于非手术身体轮廓矫正的超声波技术

Ulfit 与传统按摩技术的区别在于，它利用聚焦超声能量进行作用。该设备基于 HIFU 技术——即高强度聚焦超声（High-Intensity Focused Ultrasound）。

超声波能量被引导至特定深度的组织中，在那里形成局部加热区。 在Ulfit设备中，该原理主要用于在身体轮廓塑形疗程中对皮下脂肪组织进行非侵入性作用。

制造商提供了具有不同作用深度的治疗头。这使专业人员能够根据皮下脂肪组织的厚度和治疗区域来调整参数。

腹部和大腿是应用此类治疗方案的常见部位。该疗程的目的并非降低整体体重，而是实现局部体型的改善。

与Endosphera或ICOONE不同，Ulfit并非一种按摩疗法。其作用原理是将聚焦能量传递至组织，因此该疗程需要特别谨慎地选择参数。

效果未必在治疗后立即显现。变化可能逐渐显现，其显著程度取决于组织初始状态及个体的生理反应。

LEO Beauty Club的Candela设备：激光脱毛，去除多余体毛

LEO Beauty Club设备美容学的一个独立方向是使用Candela设备进行激光脱毛。该制造商专门从事美容医学领域的激光系统研发，特别是用于长期减少多余毛发生长的设备。

激光脱毛的原理在于利用光能作用于黑色素——即毛发中含有的色素。

当激光束被色素吸收时，其能量会转化为热能。在参数设置得当的情况下，这可以破坏毛囊中负责后续毛发生长的结构。

激光脱毛可应用于身体的不同部位。同时，该疗程的有效性取决于毛发的颜色和粗细、皮肤的光型以及毛发的生长阶段。

正因如此，通常一次治疗是不够的。毛发生长具有周期性，而激光在毛发处于特定生长阶段时对毛囊的作用最为有效。

通过一系列疗程，可以实现毛发数量和密度的长期减少，但不能保证完全且永久地停止毛发生长。

LEO Beauty Club的Accuret：针对皮肤病变的局部护理

在LEO Beauty Club提供的各项技术中，Accuret具有独特的应用定位。如果大多数其他设备侧重于美容护理或外观矫正，那么该技术则专注于对特定皮肤病变进行局部治疗。

Accuret 适用于在专业评估后对乳头状瘤和疣进行液氮治疗。基于极低温度作用的疗法被称为冷冻疗法或冷冻消融。

其原理在于对组织进行可控冷却。在低温作用下，治疗区域的细胞受到损伤，随后受影响的组织会逐渐脱落并愈合。

冷冻疗法广泛应用于皮肤科临床实践，特别是用于治疗特定类型的疣以及某些良性病变。

然而，在进行切除前，必须确定新生物的性质。并非所有被人们称为乳头瘤或疣的病变，实际上都是如此。在某些情况下，需要皮肤科医生的检查、皮肤镜检查或其他诊断方法。

需要特别关注的是那些形状、颜色、大小变化迅速，出血或外观异常的病变。

冷冻治疗后可能出现红肿、水疱或结痂，有时还会出现暂时性或持久的色素沉着变化。

仪器护理有哪些区别，如何选择合适的

LEO Beauty Club 提供十种仪器美容技术，每种都有其独特特点和适用范围。有的用于清洁和滋润肌肤，有的则用于改善肤质、身体护理、轮廓塑形或去除多余体毛。

其中，HydraFacial 结合了毛孔清洁、角质剥离和保湿精华液的涂抹。 Dermadrop专注于无注射方式输送活性美容成分，而CooLifting则利用冷却和二氧化碳气流进行面部护理。

针对肤色不均、细纹及肤质变化等问题，则采用 Lase MD 技术。与常规护理程序不同，该技术利用分段式激光作用，从而刺激皮肤更新过程。

身体护理设备则构成一个独立的类别。Endosphera提供压缩式微振动按摩，而ICOONE则采用真空微刺激技术。 这两种技术均用于改善皮肤外观、改善橘皮组织以及减轻暂时性水肿。

Robolex融合了多种仪器治疗技术，适用于面部和身体护理。Ulfit则利用聚焦超声波，实现局部脂肪堆积及身体轮廓的非手术矫正。

在激光脱毛方面，本沙龙配备了Candela设备；而Accuret则用于在专业评估后对局部皮肤病变进行针对性治疗。

因此，仪器美容涵盖了多个领域，并不存在一种能同时适用于所有问题的通用疗程。 例如，为了滋润皮肤，没有必要立即采用激光技术；而按摩技术也无法完全替代使用聚焦超声波的疗程。

正因如此，设备的选择取决于皮肤状况、身体特征以及期望达到的效果。在咨询过程中，专家可以确定LEO Beauty Club提供的哪些技术最符合您的具体需求，并评估可能存在的禁忌症。

基辅LEO Beauty Club的仪器美容：如何预约

您可以通过电话或沙龙的社交媒体账号预约LEO Beauty Club的仪器美容服务。咨询时，您可以了解可选的护理项目、价格及时长，并选择方便的到店时间。

沙龙位于基辅瓦西里·利普基夫斯基街16B号，“四重奏”住宅区。 如需预约，请致电 +38 (099) 444-38-45 或通过 Instagram 联系 @leobeautyclub.kyiv。

如果客户尚未确定具体的护理项目，可以先就沙龙提供的技术进行咨询。专业人员会根据您的皮肤状况、个人需求及可能的禁忌症，帮助您选择合适的护理方案。

到店前还应确认：所选护理项目是否需要特殊准备、耗时多久，以及是否需要进行多期疗程。

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