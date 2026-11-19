在快节奏的现代生活中，呵护自己已成为一种仪式。 秉承这一理念，alís品牌推出Magnesium Collection——一款蕴含镁元素、散发Soft Cotton & Santal香调的三步身体护理系列，将科学的护肤方法与感官体验的愉悦完美融合。 该系列的核心活性成分是Magnesium PCA——一种生物利用度高的镁形式，其结构与皮肤的天然保湿因子（NMF）相似。



该

成分有助于维持肌肤的水分、平衡及舒适感。



临床研究证实，镁离子能改善皮肤角质层的水分含量，减少经表皮水分流失，降低皮肤粗糙度，并抑制炎症反应。 在 alis 的配方中，Magnesium PCA 的功效通过积雪草提取物、山金车提取物、尿囊素、泛醇、甜菜碱和天然脂质得到了增强。



‘在打造Magnesium Soft Cotton & Santal系列时，我们希望提供一种能在生理和心理两个层面发挥作用的护肤方案。 在皮肤生物化学层面，含镁的活性配方能修复表皮屏障并缓解细胞压力。在心理层面，则依靠护肤仪式中的规律性和触感体验：乳霜的质地、水温、熟悉的香气。 这些元素有助于神经系统从持续警觉的状态中转换出来，”品牌创意灵感来源、美容专家尤利娅·尼库琳娜评论道。



“Soft Cotton & Santal”香氛配方融合了温润的乳香檀木与柔美的棉花气息，在肌肤上留下细腻的余香。

该

系列作为护理组合而设计，包含三款产品：



• Magnesium Body Mist——含镁的香氛身体喷雾。这是alís系列中的最新产品。喷雾能瞬间吸收且不粘腻，可恢复肌肤水油平衡，是小众香水的温和替代品。 这是在工作日间或运动后，为肌肤补水并稍作休憩的便捷之选。



• 镁元素手部及身体洗护凝胶——一款含镁的舒缓型手部及身体清洁凝胶。这款温和的洁肤产品适合日常使用。泛醇、甜菜碱和脂质成分能有效滋润肌肤。 得益于精心调配的配方，这款凝胶有助于防止肌肤干燥。



• 镁元素身体乳——富含乳木果油和椰子油的镁元素身体乳，结合山金车提取物和积雪草提取物，有助于舒缓并滋润肌肤。 质地易于吸收，能修复脂质屏障，令肌肤如丝般柔滑，并散发檀香的持久芬芳。



alís——一个基于日本Oubaitori哲学打造的身体护理品牌，该哲学教导我们不要与他人比较，而是按照自己的节奏绽放光彩。 这构成了我们理念的核心：温和的配方、感官体验、小众香氛以及助您回归自我的护理仪式。

@alis.bodycare

https://ua.alisme.com/

[email protected]

关注我们在