11月24日，基辅的Leo Beauty Club举办了一场特别的美妆盛会，以庆祝西班牙传奇专业医美品牌Skeyndor成立60周年。



这场私密活动将专业知识、美学理念以及对女性美的真诚关怀融为一体，即使在最艰难的时期，也为女性带来了积极的情感体验。活动详情请见UA.News的报道。



在Leo Beauty Club的会场内，嘉宾们不仅深入了解了Skeyndor的品牌理念，还聆听了创新产品线的推介，获得了美容医生提供的专业建议，并率先一睹了圣诞与新年庆典系列的真容。

Skeyndor乌克兰品牌经理叶夫根尼娅·德涅加向来宾介绍了该西班牙品牌的理念与使命。 该品牌由一支化学家团队于1966年创立，是全球首批将创新成分——视黄醇、维生素C、脂质体和水通道蛋白——积极融入化妆品配方中的品牌之一。 六十年来，该品牌已从科研实验室发展成为国际专业医美护肤领域的领导者。如今，Skeyndor的产品已销往全球60多个国家。

‘Skeyndor的优势在于，在60年的发展历程中，品牌有充足的时间对每一款配方进行精益求精的优化。 正因如此，如今该品牌推出了众多针对不同肤质需求的系列产品。这对诊所而言是一大优势，因为专业人士能够为患者精准匹配其所需的护理产品。并非每个品牌都拥有如此广泛的产品线。 另一个重要特点是持续发展。该公司定期优化配方、更新产品线、分析客户反馈并充分考虑其需求，”叶夫根尼娅·德涅加说道。



专业护理：每款配方都彰显个性



Skeyndor 品牌理念的核心在于：真正的美丽始于对肌肤需求的理解。因此，科学研究与美容医生及美容行业专家的经验相辅相成。 正是这种科学与专业实践的协同效应，奠定了与Leo Beauty Club合作的基础——该机构是一家以高端服务水准、高素质专家团队及个性化服务著称的国际美容沙龙及诊所连锁网络。



Leo Beauty Club首席皮肤科医生兼美容专家阿廖娜·潘丘克详细介绍了Skeyndor医美护肤品的优势以及各类护肤方案的功效。 该品牌提供了一套将专业沙龙护理与居家护理方案相结合的护肤体系。这不仅能够针对具体的美容需求进行改善，还能在日常护理中维持护理效果。



Skeyndor 涵盖了肌肤的各种需求——从保湿和修复保护屏障，到对抗痤疮、色素沉着和衰老问题。其中几条产品线尤为引人注目：

Aquatherm——基于独家海洋矿物温泉复合物的系列。旨在维护皮肤屏障、平衡微生物群、滋润并舒缓肌肤。

Power Retinol——含视黄醇类成分的系列，旨在促进肌肤再生，改善肤质及整体状态。

Clearist CTX——专为易长痘的混合性及油性肌肤设计的新一代护肤产品。 配方融合了医学美容与心理皮肤学的理念，特别添加了Baby GABA成分及活性物质，旨在控制皮质醇水平并调节皮脂分泌。

其中，针对全面应对衰老变化的高端及超高端系列——Global Lift、Corrective、Eternal、Timeless Prodigy——占据着独特地位。

“作为专业人士，Skeyndor最吸引我的首先是其丰富的产品线和种类。 这里既有针对问题肌肤的产品，也有抗衰老护理、色斑矫正产品，还有视黄醇产品、精华液、面霜和洁面产品。这使得我能够根据每位患者的具体需求，非常精准地选择护理方案。 在Leo Beauty Club工作的近五年里，我曾与多个品牌合作过，因此我有足够的比较依据。 对我来说，重要的是Skeyndor在欧洲，特别是西班牙、巴塞罗那和法国拥有强大的市场地位。这是一个高端品牌，在提供专业护理服务的豪华酒店中均有陈列。 “对Leo Beauty Club而言，高品质的医美护肤品是必不可少的条件，”阿廖娜·潘丘克分享道。

她还指出，该品牌六十年的历史不仅彰显了其丰富的经验，也体现了其不断发展并更新配方的能力。



Leo Beauty Club × Skeyndor：基于专业知识的合作伙伴关系



关于这两个将质量、专业精神和对客户的个性化关怀视为核心价值观的品牌之间的合作，基辅Leo Beauty Club连锁店总监塔蒂亚娜·布茨卡进行了介绍。

她感谢Skeyndor的合作，并强调该西班牙品牌的产品已在诊所的专业护理方案中占据重要地位。

‘我们与Skeyndor保持着非常紧密的合作，并在专业护理中广泛使用其产品。 我们非常高兴该品牌选择Leo Beauty Club作为合作伙伴。毕竟，该品牌背后拥有强大的科研基础和权威的研究中心，在那里研究新成分并制定专业的护理方案。这确实是一种深厚的科学方法。 Leo Beauty Club庞大的专家团队也是我们合作的基础之一。对我们而言，由拥有高等医学教育背景的医生进行护理至关重要。我们对此格外重视，因为我们致力于确保服务质量，并为每位顾客提供个性化服务。 “只有具备相应专业教育背景的专家，才能准确评估客户的需求并选择合适的护理方案，”塔蒂亚娜·布茨卡强调道。

这一理念体现了Leo Beauty Club与Skeyndor的共同愿景：美不应千篇一律。它需要专业知识、丰富经验、对细节的关注以及量身定制的解决方案。

Skeyndor带来的节日氛围：以礼物形式呈现的美



本次美容盛会的压轴环节是Skeyndor新年及圣诞系列的发布。 在最令人期待的冬季节日来临之际，该品牌一如既往地为其拥趸准备了特别礼遇——包含全方位护理的精致礼盒套装。



今年的系列包含16款基于品牌护理产品线打造的节日礼盒。除套装外，Skeyndor还推出了限量版香水系列——共两款香型。



Leo Beauty Club × Skeyndor 的独家见面会不仅是一场美妆新品发布会，更是深入了解欧洲专业护肤文化的契机——在这里，科学与美学相融合，而美丽始于对自我的呵护。



Leo Beauty Club 是一个让女性能够全面呵护自我的空间：从外在美到内在健康。这里开创了服务的新境界，让医疗变得舒适、易懂且触手可及。

您可前往以下地址光临LEO BEAUTY CLUB沙龙：

基辅

利普基夫斯基街 16B号

维利卡·瓦西尔基夫斯卡街18号

在线预约：

@leobeautyclub.kyiv

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