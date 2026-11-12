迪拜以豪华酒店、高档餐厅和高品质的服务标准而闻名。美容行业也不例外，顾客不仅期待优质的护理服务，还期待舒适的体验和个性化的服务。 LEO BEAUTY CLUB便是其中之一——这是一家位于棕榈朱美拉岛上的高端美容沙龙。

LEO BEAUTY CLUB 将各类美容服务融合于同一空间。顾客可一次性预约多项护理项目，体验先进的美容科技，并定制专属护理方案。 该沙龙隶属于一家具有乌克兰血统的国际连锁品牌，该品牌在基辅和华沙也设有分店。

沙龙地址为：Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE。您可通过电话+971 52 843 8463、LEO BEAUTY CLUB官方网站或Instagram预约护理项目。 沙龙每天营业时间为9:00至21:00。

从乌克兰本土品牌到朱美拉棕榈岛的沙龙

LEO BEAUTY CLUB 的故事始于 2017 年。随后，该连锁品牌突破了乌克兰的疆界：其沙龙已进驻基辅、华沙和迪拜。 在阿联酋的发展，为该品牌提供了服务国际客户群的机会——这些客户非常重视个性化服务、丰富的护理项目选择以及节省时间。

迪拜分店位于棕榈岛朱美拉（Palm Jumeirah）新月西区（Crescent West）的凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）内。这不仅仅是一个地址：坐落于酒店公寓综合体内的地理位置，决定了其独特的服务模式。 该空间既面向本地居民，也面向习惯将休闲、商务会晤与个人护理相结合的游客。

在接受UA.News采访时，该连锁店总监克塞尼娅·米尔戈罗德斯卡解释道，为了进军迪拜市场，公司有意识地选择了高端细分市场。据她介绍，现代奢华首先体现在技术、舒适度和服务质量上。 她还强调了在品牌所覆盖的各国保持稳定运营标准的重要性。

一次到店即可体验多项护理：LEO BEAUTY CLUB的服务模式

LEO BEAUTY CLUB在迪拜的一大特色在于，客户几乎可以在同一地点享受所有主要的美容服务。 客户无需另行寻找发型师、美容师、美甲师或按摩师。位于棕榈岛（Palm Jumeirah）的沙龙将这些服务整合于同一空间，让客户一次到店即可享受全方位护理。

例如，在重要会议、庆典或摄影活动前，顾客可以预约发型设计、美甲和专业化妆服务。 对于希望投入更多时间进行自我护理的顾客，这里还提供美容护理、按摩以及针对面部和身体的仪器护理项目。各项服务可根据个人需求自由组合，其顺序和时长将在预约时协商确定。

LEO BEAUTY CLUB 特别注重个性化服务。我们不提供千篇一律的方案，而是根据每位客户的发质状况、肤质特点及期望效果，为其量身定制护理项目。 例如，面部护理可包含使用HydraFacial Syndeo进行的深层清洁，或Dermadrop TDA非注射疗程。头发护理方面提供Balmain Hair Couture和La Biosthétique的专业护理方案，身体护理则涵盖按摩及仪器护理项目。

沙龙的地理位置也起着重要作用。LEO BEAUTY CLUB位于棕榈朱美拉的凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）内，因此无论是迪拜居民、游客，还是酒店综合体的住客，均可前来光顾。 对于后者而言，一次到访即可享受多项服务尤为便利，因为无需在不同场所之间来回奔波。

与此同时，LEO BEAUTY CLUB不仅注重提供丰富多样的护理项目，更注重沙龙本身的氛围营造。其空间融合了现代化的室内设计、专业设备以及高端市场特有的服务模式。 该连锁店总监克塞尼娅·米尔戈罗德斯卡向UA.News透露，对该品牌而言，奢华首先意味着现代技术、优质服务和客户的舒适体验，而不仅仅是昂贵的装饰。

LEO BEAUTY CLUB的剪发、复杂染发及护发服务

美发服务涵盖男女剪发、造型、编发、各类染发以及专业护发护理。 在变色服务方面，特别提供巴拉亚染、挑染和提亮等技术。发型师既能为您打造全新的形象，也能维护您已有的发色。

我们特别关注染发后、热造型后以及受外界因素影响后的发质状况。服务项目包括角蛋白拉直、所谓的头发肉毒杆菌、接发，以及Balmain Hair Couture和La Biosthétique护理方案。 产品与护理方案的选择取决于发质结构及预期效果。

对于迪拜的气候而言，这一服务方向尤为重要：阳光、海水、空调环境以及频繁的造型都会影响发质和发型外观。因此，针对个人情况量身定制居家及沙龙护理方案已成为咨询服务的重要组成部分。

LEO BEAUTY CLUB的美甲、彩妆、眉毛及睫毛服务

美甲服务包括手部护理和足部护理、凝胶涂层、美甲延长及美甲设计。您可以选择低调的日常款式，也可以选择更复杂的装饰设计以应对特殊场合。 我们特别注重指甲的精细修整、形状塑造以及根据客户需求选择合适的指甲涂层。

另一项服务是专业化妆。 沙龙提供日间妆、晚宴妆、节日妆及新娘妆等造型服务。对于希望更好地掌握化妆技巧的顾客，我们还开设了化妆课程。此外，服务还包括修眉、线雕和睫毛嫁接。

这些服务的结合，让您可以在同一空间内为摄影、庆典或商务活动做好准备。同时，每项护理项目均可单独预订——无需选择套餐。

LEO BEAUTY CLUB的仪器美容：从皮肤分析到HydraFacial

LEO BEAUTY CLUB在迪拜的一大亮点便是其高科技面部护理。 在选择护理方案前，专业人员会使用Janus Pro诊断系统。该系统有助于评估皮肤的可见特征，特别是肤质、毛孔和色素沉着情况，从而更精准地制定护理方案。

其中一项技术便是HydraFacial Syndeo。该系统采用Vortex-Fusion技术，将清洁、去角质和精华液涂抹融为一体。 据该连锁店总监介绍，LEO BEAUTY CLUB 与迪拜的 HydraFacial 品牌建立了合作关系，并采用该制造商的先进设备。

在非注射式护肤成分输送领域，该品牌推出了Dermadrop TDA和CoolLift两款设备。前者利用氧气气流，后者则采用可控的冷二氧化碳气流。 其他护理方案还包括用于微针疗法的Dermapen 4，以及用于光疗的Heleo Pro LED。这些技术各有不同用途，因此不可互换。

LEO BEAUTY CLUB的提拉与身体护理项目

专门用于改善皮肤质地和弹性的设备构成了一类独立的设备组。 Virtue RF将微针技术与射频作用相结合，Indiba Elite采用射频技术，而Liftera A则运用聚焦超声技术。此类疗程主要应用于面部和颈部的美容护理项目中。

针对身体护理，本沙龙提供 Endospheres Therapy、Icoone Laser、RoboLex Plus 及其他系统。这些系统的运作原理各不相同：从机械刺激和压缩微振动，到真空与仪器作用的组合。 服务项目中还包括冷冻溶脂，该技术用于局部改善身体轮廓，而非作为全身减肥的方法。

需要注意的是，仪器美容无法保证通用的效果。咨询时需考虑禁忌症、可能出现的皮肤反应以及某些疗法后所需的恢复期。疗程次数和预期效果将根据个人情况单独确定。

LEO BEAUTY CLUB的按摩、健康养生及尊享服务

除了美发服务和仪器美容外，位于迪拜的LEO BEAUTY CLUB还提供丰富多样的身体护理和休闲项目。 在棕榈朱美拉的沙龙，您可以预约按摩、去角质、裹敷、压力疗法、反射疗法，并体验摩洛哥浴。 这些服务与主要美容项目相辅相成，让您在呵护外在美的同时享受身心放松。

其中，按摩和健康护理项目尤为突出。它们既可以作为独立服务，也可以作为综合护理方案的一部分。 例如，在结束工作日或长途旅行后，客户可以选择舒缓按摩；若需护理身体肌肤，则可选择去角质或裹敷疗法。 部分护理项目旨在改善肌肤外观，而另一些则主要帮助客户放松身心。

LEO BEAUTY CLUB的设备中，有一款来自意大利制造商Starpool的Soffio健康水疗床。它采用加热系统和特制水膜，能产生柔和的波浪式按摩效果。 该技术无需传统机械按摩即可进行放松护理，可将其纳入更长时间的休闲及身体护理项目中。

另一大特色是摩洛哥式桑拿，它融合了传统的皮肤净化与放松仪式。 此外，还为客户提供各类裹敷护理及旨在维持肌肤光洁状态的护理项目。因此，光临LEO BEAUTY CLUB不仅限于普通的理发或美容护理，更可成为一次完整的自我呵护体验。

正是这种多元服务的融合，构成了该沙龙在迪拜市场上的主要特色之一。这里既有大型的国际美容连锁品牌，也有小型专业工作室。 有的机构专注于头发护理，有的则侧重于美甲、美容或按摩。LEO BEAUTY CLUB将这些服务汇聚于同一空间，并配备了先进的仪器设备以提供专业护理。

如何预约 LEO BEAUTY CLUB

位于迪拜的 LEO BEAUTY CLUB 地址为：Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE。

您可通过电话 +971 52 843 8463、该连锁品牌的官方网站或迪拜沙龙的 Instagram 账号进行预约。

到访前建议提前确认所需护理项目的可用性、时长、价格以及准备建议。这样，客户既可以选择仅体验单项服务的短暂到访，也可以选择全面的护理方案。

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