位于迪拜朱美拉棕榈岛的LEO BEAUTY CLUB是一家源自乌克兰的国际连锁高端美容沙龙。 该沙龙位于凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）内，提供丰富多样的服务：从剪发、染发、美甲和化妆，到仪器美容、按摩及健康养生护理。

LEO BEAUTY CLUB的最大特色在于其对形象护理的综合性理念。客户可以在同一空间内组合多项护理项目，使用先进的美容设备，并定制专属的护理方案。 沙龙在服务中使用国际品牌的专业化妆品，同时积极与制造商开展合作，并组织各类专业美容活动。

LEO BEAUTY CLUB迪拜店位于：阿联酋迪拜朱美拉棕榈岛西新月区凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE）。沙龙每日营业时间为09:00至21:00。 您可通过电话 +971 52 843 8463、官方网站或 Instagram 主页预约护理项目。

作为乌克兰品牌，LEO BEAUTY CLUB是如何进军迪拜市场的

LEO BEAUTY CLUB的故事始于2017年。在此期间，该品牌将业务拓展至乌克兰境外，并在基辅、华沙和迪拜建立了国际沙龙网络。

其核心理念是提供全方位的外貌护理。公司没有专注于单一领域，而是将美发、美甲、化妆、美容及身体护理等服务融为一体。

进军阿拉伯联合酋长国市场成为该品牌发展历程中的重要里程碑。在迪拜开展业务时，公司选择了面向国际客群的高端细分市场，这些客群已习惯于高标准的服务。

其中一家门店设在棕榈朱美拉（Palm Jumeirah）的凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）内——棕榈朱美拉是迪拜最著名的人工岛之一。

在接受UA.News采访时，LEO BEAUTY CLUB总监克塞尼娅·米尔戈罗德斯卡解释道，选址于酒店综合体符合品牌战略。 公司致力于在那些顾客不仅期待优质护理服务，更追求个性化服务和高舒适度的场所开展业务。

据她介绍，在国际发展过程中，保持各国服务标准的一致性仍是关键所在。无论客户光顾的是基辅、华沙还是迪拜的沙龙，都应获得一如既往的服务水准。

一次到店即可完成所有护理：迪拜LEO BEAUTY CLUB的运营模式

迪拜LEO BEAUTY CLUB的一大特色在于其一站式服务理念。该沙龙提供多种护理项目，可根据客户需求及预留时间灵活组合。

例如，在重要活动前，您可以预约发型设计、专业化妆和美甲服务。另一种选择是将面部美容护理与按摩或身体护理项目相结合。

沙龙还提供多项护理同时进行的模式。例如，曾有客户体验过由三位专家协同服务的项目，在同一疗程内完成美甲、足部护理和睫毛嫁接。

LEO BEAUTY CLUB的内部空间被划分为多个功能区。这里设有美发工作室、美甲和足部护理区、美容护理室以及供私人服务使用的独立房间。

此外，该沙龙还注重预约管理、专业人员匹配以及个性化咨询服务。顾客既可以单独选择各项护理项目，也可以将其组合成专属的护理方案。

正如克塞尼娅·米尔戈罗德斯卡所解释的，LEO BEAUTY CLUB的豪华定位首先体现在舒适体验、现代科技以及团队的专业服务质量上，而不仅仅体现在昂贵的室内装饰上。

LEO BEAUTY CLUB的剪发、染发及专业护发服务

美发服务在LEO BEAUTY CLUB迪拜分店的各项服务中占据重要地位。沙龙提供男女剪发、造型、染发、接发以及专业护发护理服务。

客户可选择全头染发、发根补色、挑染、巴拉亚染、渐变染及提亮服务。发型师既能驾驭自然色调，也能运用更复杂的变色技术。

另一大特色是打造适合日常、节日活动、写真拍摄及婚礼的发型。沙龙提供吹风造型、专业造型、卷发、波浪发以及各种编发服务。

除了改变发型外观，沙龙还特别注重头发的健康状态。服务项目包括角蛋白护理、头发肉毒杆菌注射以及专项护理方案。

具体而言，我们使用Balmain Hair Couture和La Biosthétique等专业护发产品。护理方案可包括发丝护理、顺滑处理、深层滋养以及推荐适合居家使用的护发产品。

鉴于当地气候条件，此类服务在迪拜尤为重要。 高温、强烈的紫外线、海水以及长期待在空调房内，都可能影响头发的健康状况。因此，在咨询过程中，专家会综合考虑头发的结构、以往的染发情况以及客户期望达到的效果。

LEO BEAUTY CLUB的美甲、足部护理、化妆以及眉毛和睫毛造型服务

除了美发服务外，LEO BEAUTY CLUB还提供美甲服务。顾客可以预约美甲、足部护理、凝胶涂层、美甲延长及美甲设计。

美甲师提供多种设计方案——从经典的单色涂装到更复杂的指甲彩绘。服务流程包括指甲护理、修整形状以及根据客户需求选择合适的指甲油。

专业化妆是另一项特色服务。沙龙提供日间、晚间、节日及婚礼妆容设计。此外还提供一对一化妆课程，学员可在课程中学习基础的化妆技巧。

此外，还提供修眉、线雕和睫毛嫁接等服务。

这些服务既可以相互组合，也可以与美发项目搭配。例如，为准备婚礼或其他庆典，客户可以在一次到店中同时预约发型设计、化妆和美甲服务。

LEO BEAUTY CLUB的仪器美容项目：HydraFacial、Dermadrop及其他技术

LEO BEAUTY CLUB 最具技术含量的服务领域之一便是美容护理。迪拜沙龙提供仪器护理和手工护理项目，旨在护理面部肌肤、改善肌肤外观并应对衰老问题。

在选择护理方案前，专业人员会使用Janus Pro系统进行分析。该系统可分析皮肤特征，包括肤质、色素沉着、毛孔状态及保湿度。

沙龙的设备中包括HydraFacial Syndeo系统，该系统集皮肤清洁、去角质和特殊精华液涂抹于一体。该疗程属于非侵入性美容护理方法。

另一项服务是无注射式活性成分导入。为此，我们使用依靠氧气流工作的Dermadrop TDA，以及采用冷二氧化碳的CoolLift。

设备清单中还包括用于微针疗法的Dermapen 4，以及用于光疗的BDR系统和Heleo Pro LED。

针对皮肤质地和弹性的改善，我们提供了Virtue RF、Indiba Elite和Liftera A。这些系统采用多种技术，包括射频、微针疗法和聚焦超声波。

部分疗程侧重于表层护理和保湿，另一些则用于改善皮肤不平整或进行面部轮廓的美学矫正。疗法的选择取决于皮肤状况、客户需求以及是否存在禁忌症。

公司将美容领域视为未来发展的关键方向之一。在采访中，克塞尼娅·米尔戈罗德斯卡谈到了扩大美容服务范围以及引入新技术以提供个性化护理的计划。

LEO BEAUTY CLUB的按摩、健康养生及身体护理项目

位于迪拜的LEO BEAUTY CLUB不仅提供头发和面部护理。沙龙还提供按摩和健康疗程，这些服务可与其他项目结合使用。

可选项目包括按摩、反射疗法、去角质、裹敷、压疗以及摩洛哥蒸汽浴。客户既可以专门安排一次放松之旅，也可以在常规美容护理中加入身体护理项目。

沙龙还配备了多种仪器技术，包括Endospheres Therapy、Icoone Laser和RoboLex Plus。

Endospheres Therapy采用压缩微振动技术，而Icoone则利用机械组织刺激技术。此类技术被广泛应用于身体美容护理项目中。

RoboLex Plus则融合了多种仪器治疗方式。设备清单中还包含用于局部塑形的身材轮廓矫正系统，例如冷冻溶脂。

将美容护理与按摩及健康养生服务相结合，是LEO BEAUTY CLUB整体理念的重要组成部分。顾客可根据个人需求，选择短期护理项目或长期护理方案。

国际美容品牌与 LEO BEAUTY CLUB 专业团队

LEO BEAUTY CLUB 特别重视专业人才的培养以及与国际美容公司的合作。

2025年10月，迪拜沙龙的发型师兼造型师雅娜·塞米舍娃在意大利品牌Philip Martin's主办的专业比赛中夺冠。

该大赛于9月至10月期间举行，汇聚了来自各国的造型师。参赛者们展示了发型设计技巧，并使用该品牌的专业美妆产品打造了各种造型。

作品由Philip Martin's创始人毛罗·特里米洛齐（Mauro Trimillozzi）进行评审。比赛结束后，他亲自前往迪拜的LEO BEAUTY CLUB，为冠军颁发了奖项。

该公司还为客户及美容行业代表组织培训活动。 特别是，2025年8月，Philip Martin's在迪拜举办了化妆品发布会。现场向来宾介绍了Fill沙龙护理项目，讲解了护发产品的特性，并演示了其使用方法。

2026年8月，LEO BEAUTY CLUB与La Biosthétique联合举办了一场工作坊。

此次活动汇聚了迪拜美容、时尚及生活方式领域的代表。参与者们了解专业化妆品，亲身体验其质地，并获得了针对不同发质的护理建议。

LEO BEAUTY CLUB如何在迪拜拓展合作伙伴关系并发展健康养生业务

除了专业的美容护理服务外，LEO BEAUTY CLUB还在美容、健康生活方式及高端服务领域积极拓展合作伙伴关系。 2026年1月，该公司宣布与在阿拉伯联合酋长国运营的Fazaa计划展开合作。

Fazaa为会员提供合作伙伴专属权益及特别优惠。根据此次合作协议，LEO BEAUTY CLUB为该计划的会员提供了美容服务15%的折扣。

另一项合作是与美国健康品牌Cymbiotika的联名。2026年1月，LEO BEAUTY CLUB宣布在其位于基辅、华沙和迪拜的门店推出Cymbiotika产品。

产品线涵盖膳食补充剂、复合维生素及其他品牌产品。由此，该公司拓展了与个人护理及健康养生相关产品的销售领域。

此外，LEO BEAUTY CLUB还参与了生活方式类项目。2025年底，该公司与Wind Rises Dubai及美妆品牌Euphoria联合宣布举办“Beauty Breakfast”活动，将美妆体验与海上漫步相结合。

LEO BEAUTY CLUB Dubai位于何处？如何预约护理项目

LEO BEAUTY CLUB沙龙位于迪拜棕榈朱美拉岛上享有盛誉的凯宾斯基酒店及公寓（Kempinski Hotel & Residences）内。当地居民、游客及酒店住客均可光临。

沙龙每天09:00至21:00营业。您可通过LEO BEAUTY CLUB官方网站或Fresha平台查看服务清单、选择护理项目并预约合适的时间。

如需预约或咨询详情，也可拨打+971 52 843 8463，或通过沙龙的Instagram官方主页联系。

LEO BEAUTY CLUB迪拜地址：Kempinski Hotel & Residences, Crescent West, Palm Jumeirah, Dubai, UAE。

关注我们在