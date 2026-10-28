LEO BEAUTY CLUB——一家位于华沙的美容沙龙，提供美发服务、 美甲与足部护理、专业化妆、眉毛与睫毛造型、半永久化妆、美容护理以及面部和身体仪器护理。 该沙龙位于波兰华沙 Ogrodowa 58 号，邮编 00-876。您可以通过电话 +48 575 010 155 或 Instagram 账号 @leobeautyclub.warsaw 预约护理项目。

该沙龙将日常美容服务与专业的皮肤、头发和指甲护理项目相结合。 这里提供剪发、复杂染发、造型、各类美甲和足部护理服务，还为特殊场合打造妆容，并使用专业设备进行美容护理。 部分服务项目还提供针对婚礼及其他重要场合的全方位准备服务。

UA.News将为您介绍LEO BEAUTY CLUB在华沙的主要服务方向、沙龙所使用的专业产品与技术，以及其提供的全方位护理服务。

LEO BEAUTY CLUB的理发服务：剪发、复杂染发及专业护发

LEO BEAUTY CLUB的发型服务涵盖剪发、染发、挑染、造型及头发护理。 发型师擅长处理不同长度和质地的头发，既能打造低调的日常造型，也能设计出适合节日活动的复杂发型。

服务项目包括剪发加造型、发根补染、全头染发以及漂至金发。 为了打造多维色彩效果，我们运用了现代的巴拉亚、奥姆布雷、挑染、Airtouch和Hand Touch等技术。这些技术能够实现色调之间的自然过渡，营造亮色亮点，并突出发型的轮廓。

吹风造型、海滩波浪、好莱坞卷发、编发及晚宴发型等服务，都能为您的整体造型画龙点睛。这些服务适用于日常出行、写真拍摄、商务会晤、庆典活动或婚礼场合。

专业护发是一大特色服务。我们使用Olaplex、K18、Tokio Inkarami、Milbon、Philip Martins、Napla和Lebel等品牌产品。 这些品牌通过多种护理方案呈现，旨在维持发质健康、顺滑及整洁的外观。美发师会根据发质状况、以往染发史及预期效果，为您量身定制合适的护理方案。

LEO BEAUTY CLUB的美甲与足部护理：经典护理、涂甲及美甲设计

LEO BEAUTY CLUB的指甲服务涵盖手部护理、足部护理、混合甲油、美甲延长与修整，以及装饰性美甲设计。 客户既可享受基础护理，也可体验针对手部肌肤和指甲的综合护理项目。

自然色调和极简设计适合日常造型。节日美甲则会搭配更鲜明的色彩和装饰元素。指甲的形状、长度和造型取决于客户的需求及所选技术。

指甲护理采用IBX系统，该系统是维持指甲健康状态的专业护理流程之一。此外，我们还提供使用Philip Martins和Bruno Vassari产品的SPA美甲服务，为您的指甲提供额外呵护。

该服务的独特优势在于可由四只手同时进行美甲和足部护理。这种服务模式让您一次到店即可完成两项护理，从而缩短在沙龙的总停留时间。

LEO BEAUTY CLUB为各类场合提供专业化妆服务

LEO BEAUTY CLUB提供日常出行、晚间活动、庆典及婚礼的化妆服务。服务范围涵盖日间妆、晚间妆、鸡尾酒会妆和节日妆，以及新娘妆容设计。

日间妆容突显自然五官，适合商务会议、日常散步及写真拍摄。晚间妆容则采用更鲜明的妆效，并与发型、着装及活动风格相协调。

针对全方位造型服务，我们推出了“NIGHT QUEEN”、“I AM KRASA”和“DAILY FASHION”三种套餐。这些套餐将化妆与发型设计相结合，助您在一次到店服务中打造出完整的整体造型。

婚礼系列服务将根据婚礼仪式风格、婚纱、发型以及新娘对妆容的期望，为新娘提供全方位的造型准备。 提前规划有助于协调各项流程的顺序及美妆师的工作时间，确保造型中的所有元素和谐统一。

LEO BEAUTY CLUB的眉毛与睫毛护理

眉毛和睫毛护理是LEO BEAUTY CLUB的另一项服务。技师提供眉形修整、眉毛定型与染色、睫毛定型与染色，以及睫毛肉毒杆菌护理。

修形有助于塑造理想的眉形，而染色则能让眉毛更显立体。睫毛定型可整理毛发方向，打造整洁利落的效果。 护理方案会根据眉毛的天然浓密度、毛发结构以及期望效果进行个性化定制。

睫毛定型旨在塑造卷翘弧度，而染色则能凸显其色泽。睫毛肉毒杆菌护理（Lash Botox）可作为睫毛护理的补充。眉毛修形还采用线雕法——即利用细线去除多余毛发的技术。

眉毛和睫毛的造型既能完善日常护理，也能为特殊场合做准备。这些护理项目还可与化妆及发型设计相结合，打造出完整的整体形象。

LEO BEAUTY CLUB的眉毛和唇部半永久化妆

本沙龙提供眉毛和嘴唇的半永久化妆服务。服务项目包括粉感眉、水彩唇半永久以及矫正疗程。

粉感技术能营造出柔和的填色效果，类似于使用彩妆修饰眉形。眉形和色素浓度均根据个人情况量身定制，以保持与面部特征的和谐统一。

水彩唇部半永久能赋予双唇色调柔和、过渡自然的效果。最终效果取决于双唇的天然色泽、所选色素以及个人肤质特点。

修补疗程有助于在初次操作后进一步完善效果。半永久化妆需严格遵守卫生要求，并在术前充分沟通预期效果，同时提供愈合期间的护理建议。

LEO BEAUTY CLUB的美容护理：深层清洁、去角质及专业护理方案

LEO BEAUTY CLUB的美容服务涵盖面部清洁、水光焕肤、化学焕肤、护理疗程及仪器疗法。 在护理过程中，我们使用AquaPure、Aquasure H2、Geneo、PRX-T33、iS Clinical Fire & Ice、Kemikum、Casmara化妆品、Coolifting，以及微电流疗法和冷冻疗法。

面部清洁旨在清除污垢和多余的皮脂。 水光焕肤结合了清洁与去角质功能，并使用专用产品。此类护理有助于保持肌肤光滑，并作为常规美容护理的补充。

AquaPure和Aquasure H2用于仪器清洁和皮肤护理。这些疗程结合了皮肤表层护理与护肤成分的应用。美容师会根据皮肤状况和需求制定相应的护理方案。

Geneo 是一项综合护理技术，融合了多种作用方法。它与射频护理和超声波护理一起，属于沙龙的仪器护理项目。

专业去角质护理采用PRX-T33、Kemikum及iS Clinical Fire & Ice产品。这些疗程在成分和作用原理上各不相同，将根据皮肤状况、敏感度及美容需求进行针对性应用。

Casmara的护肤方案包括Age Defence、Q10 Rescue、Infinity和Purifying系列。这些方案涵盖了肌肤的各种需求——从维持肌肤的整洁外观到专业深层清洁。

美容项目还包括微电流疗法和冷冻疗法。在选择护理项目时，专家会综合考虑皮肤的个体特征、居家护理情况、既往美容干预史以及可能存在的禁忌症。

Coolifting、AquaPure、Geneo 和 Dermadrop：LEO BEAUTY CLUB 的仪器护肤项目

在LEO BEAUTY CLUB的美容服务中，Coolifting、AquaPure、Geneo和Dermadrop是其重点推荐的面部护理项目。 这些技术针对护肤的不同方面：保湿、清洁、保持肌肤光滑以及改善肤质。

Coolifting将强力的冷气流与美容成分的输送相结合。该疗程被定位为一种深度保湿并令肌肤焕发清新光彩的方法。 该疗程特别注重刺激胶原蛋白生成，并在单次护理后即可呈现显著效果。

AquaPure 是一种用于深层清洁和滋润肌肤的仪器护理。该疗程将清洁与护肤成分的运用相结合，旨在恢复面部清新、光彩照人的状态。 这种护理方式是对日常护肤的补充，有助于全面改善肌肤状态。

Geneo用于为肌肤供氧并焕活肌肤。 该疗程旨在改善肌肤外观、均匀肤色并保持肌肤光滑。这种综合性方法融合了多种技术，效果取决于所选的护理方案及个人肌肤特性。

Dermadrop——一种无需传统注射即可输送活性美容成分的技术。该疗程专注于深度补水、焕活肌肤并维持其健康状态。它与清洁及焕活疗法相辅相成，共同完善仪器护理体系。

这四种疗程分别针对不同的美容需求。Coolifting侧重于降温和保湿，AquaPure侧重于清洁和护理，Geneo侧重于全面焕活，而Dermadrop则侧重于美容成分的输送。 美容师会根据皮肤状况、预期效果及禁忌症，制定相应的护理方案。

LEO BEAUTY CLUB的身体护理与激光脱毛服务

LEO BEAUTY CLUB提供多种身体护理项目，包括AROSHA裹敷、采用Mantis技术的激光脱毛，以及针对私密部位的PRX-T33 Lady激光脱毛。

AROSHA裹敷疗法是专业身体护理项目之一。该疗程采用专用护理产品，并根据客户需求及所选护理方案进行个性化定制。

激光脱毛旨在长期减少多余体毛。疗程次数取决于治疗区域、毛发特性及个人皮肤状况。治疗前，专业人员会详细说明术前准备及术后护理注意事项。

PRX-T33 Lady——专为私密部位设计的独立护理项目。该疗程将根据个人适应症及专家建议进行。事前咨询有助于确定疗程的适用性，并考虑可能存在的限制因素。

LEO BEAUTY CLUB的婚前综合护理与准备

LEO BEAUTY CLUB融合了多种美容服务项目，因此客户只需一次到店即可享受全方位护理。 根据技师的排班安排，染发可与美甲结合，发型设计可与化妆结合，美容护理可与其他护理项目结合。

新娘筹备是一项独立的服务项目。 沙龙内设有独立的新娘专区，专门负责婚礼当天的准备工作。发型、妆容及其他护理项目均需提前协调，以打造整体形象并规划每个环节的时间安排。

该私密空间也适合为特殊场合进行全方位的美妆准备。提前预约有助于协调技师的工作安排及护理流程顺序，尤其当一次到访涉及多项服务时。

对于复杂的染发、半永久化妆、仪器美容及婚礼准备，提前确认所需专业人员的时长和可用性尤为重要。

如何预约华沙的LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB 提供美发、美甲与足部护理、化妆、眉毛与睫毛造型、半永久化妆、美容护理及身体护理等服务。 其核心服务包括：复杂染发、使用Olaplex、K18、Tokio Inkarami等品牌的专业护理、Coolifting、AquaPure、Geneo和Dermadrop等仪器护理，以及激光脱毛。

本沙龙既适合日常护理，也适合为特殊场合做准备。客户可以预约单项护理，也可以安排结合多项服务的综合护理套餐。

LEO BEAUTY CLUB 位于波兰华沙 Ogrodowa 58 号，邮编 00-876。

营业时间：周一至周六 09:00 至 21:00，周日 10:00 至 20:00。

预约电话：+48 575 010 155。

Instagram：@leobeautyclub.warsaw。

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