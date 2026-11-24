我们致力于在美容、创新及个性化服务领域追求卓越——在时尚与奢华的交汇处。

Leo Beauty Club 入围“2026年迪拜最佳美容沙龙”提名，并在阿联酋时装周颁奖典礼上荣获这一殊荣。



这一认可彰显了沙龙对提供卓越服务的承诺、高超的专业技艺以及对每位客户的个性化服务。



这场汇聚了时尚、美容及生活方式行业代表的盛会，为Leo Beauty Club提供了一个绝佳的平台，使其能够展示超越传统沙龙服务范畴的专业实力。



活动期间，Leo Beauty Club团队精心打造了优雅的发型，进行了个性化的面部肌肤状况诊断，并提供了专业的化妆服务。这让来宾们得以焕新形象，并找到完美契合其个人需求的美容解决方案。

Leo Beauty Club将专业技艺与精致的美学视野相结合，打造了一个互动空间，让来宾能够探索美学、自我关怀与自信之间的联系。

荣获“2026年迪拜最佳美容沙龙”奖项对该品牌而言是一项重大成就，彰显了其对品质、创新及细节的执着追求。



在迪拜充满活力的美容行业和奢华生活方式环境中持续发展， Leo Beauty Club始终坚守其使命：打造非凡的美妆体验，帮助女性轻松自然地焕发自信与光彩，并保持真实的自我。

Leo Beauty Club——这里，女性的能量将成为您最强大的优势。

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总监克塞尼娅·米尔戈罗德斯卡

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