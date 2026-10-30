“即使年过40，也能开启新篇章并取得卓越成就，”维多利亚·鲁德科坚信道。 近20年来，她一直致力于发展半永久化妆业务，管理着国际中心Rudko ArtLine，培训专业技师，并帮助人们重拾自信。

然而在某个时刻，维多利亚决定尝试一个新角色——她踏入了健美赛场，并四次夺得乌克兰“健身比基尼”项目的冠军。 她的成就还包括2022年“Ms. Ukraine Transcontinental TCP”冠军头衔。

在接受UA.News采访时，维多利亚·鲁德科谈到了为期一年半的赛前备战、自律精神、事业与运动的平衡、如何克服恐惧，以及为何年龄不应成为实现梦想的障碍。以下是她的原话。



运动与内在蜕变



我的生活中一直充斥着大量的工作、责任和目标。近20年来，我一直在半永久化妆领域深耕，经营事业，培训专业人士，并开拓新的职业机遇。

但在某个时刻，我意识到自己还想在另一个方向上实现自我——通过自己的身体、体育运动和内在蜕变。

对我来说，健美已不仅仅关乎体形。它关乎纪律、性格、倾听内心的能力，以及突破舒适区的勇气。 我渴望挑战自己的极限，为自己设定一个雄心勃勃的目标，并向自己证明：即使年过四十，依然可以开启新的篇章，并在其中取得卓越的成就。

乌克兰健身比基尼

项目

四届冠军

对我来说，这远不止是四个冠军头衔。这是我长期自我磨砺、一年半的备战、严于律己、对教练的信任以及坚持走完全程的决心所结出的硕果。

当我第一次走上舞台时，那种情绪对我来说是完全陌生的：紧张、肾上腺素飙升、责任感，同时还有一种难以置信的感觉——我正在实现自己的梦想。

我习惯在职业生涯中取得成就，但体育运动让我发现了自己完全不同的一面。在这里，你无法躲在经验、地位或成就的背后。在舞台上，你展示的正是自己努力的成果。

这些胜利让我确信，我所能达到的高度，有时甚至超出了我对自己的预期。而最宝贵的是——我不仅获得了奖项，更翻开了人生的新篇章。



备战锦标赛：最重要的是学会不找借口



我的备战持续了大约一年半。这并非一次即兴的尝试，而是一条有着明确目标、周密计划和每日坚持的严肃之路。

赛前备战不仅仅是健身房里的训练。它还包括饮食、作息、恢复、睡眠以及对细节的持续把控。特别是在登台前的最后几天，严格遵守既定作息、不允许自己有任何松懈尤为重要。

在这段时期，不得不放弃随性而为。例如，比赛前我不会去餐厅：我的饮食由特定的食物组成，进餐时间也固定在每天同一时刻。

但最重要的是——学会不为自己找借口。你要么接受实现目标所需的规则，要么坦诚承认自己目前还未做好取得这种成绩的准备。



如何兼顾事业、职业发展与赛事

备战

我想，这些年我在商界积累的技能对我帮助很大：规划能力、条理性、责任感以及着眼长远的能力。

我管理着国际半永久化妆中心Rudko ArtLine，既要服务客户，又要培训技师，还要带领团队发展。这占据了我生活的大部分，但我从未以牺牲其中一方为代价，只为在另一领域取得成就。

当然，我不得不合理分配时间、规划每日日程，并格外注重自己的作息规律。体育运动让我养成了更加有条不紊的生活习惯。

我深信，不必总是一味等待，直到有空闲时间去追寻梦想。有时，只需在生活中为它腾出空间，并将其列为优先事项。





动力不可能一成不变



让我始终保持动力的是，我清楚地知道自己当初为何踏上这条道路。

当然，也曾有过疲惫、怀疑和忐忑的时刻。尤其是在首次参赛前，毕竟这是完全陌生的体验。但我明白：既然已经做出了决定，我就想以最真诚的方式走完这条路。

我的导师、他的经验以及对我的信任起到了至关重要的作用。我很感激身边有这样一个人，即使在道路看似艰难的时候，他也帮助我看到了目标。

此外，我还领悟到一个重要道理：动力不可能一成不变。它会变化，但自律始终如一。

并非每天都有灵感，但正是这样的日子，才铸就了性格，也带来了真正的成果。



当精神、灵魂与身体

达到平衡时，便能

感受到内心的女王气场

多年来，我的职业始终与美、审美和和谐息息相关。在半永久化妆领域，我一直追求的不仅是打造惊艳的效果，更是凸显个人的独特性及其天生的特质。

体育运动进一步加深了我的这一理解。我看到了，观众在舞台上仅能看到几分钟的完美状态，背后究竟蕴含着多少辛劳、耐心和自律。

对我而言，如今的美不仅仅是外表。它是一种状态，是身体、内心世界、自信与自我认知的和谐统一。

我喜欢那种“内在女王”的感觉，当精神、灵魂与身体达到平衡之时。而这正是我所追求的状态——不仅在舞台上，更在日常生活中。



关于帮助人们在经历艰难的人生考验

后重塑外在形象

这是我职业生涯中最重要的部分之一。在多年的工作中，我遇到过这样一些人，对他们而言，外貌的重塑远不止是一项美容手术。这些人经历了复杂的手术、创伤、烧伤及其他磨难，他们渴望重新找回自信。

在这些情况下，你会特别深刻地意识到，身体绝不仅仅是外表。它背后承载着我们的故事、经历、力量以及自我修复的能力。

这段经历让我更加珍视人的潜能。或许正因如此，体育运动对我而言才如此特别：它同样关乎重生、蜕变与自我信念。

当你看到一个人逐渐重拾自信时，就会明白真正的美源自内心。而外在的变化，则能帮助这种内在的力量得以展现。

在战争与持续压力

中，

如何为自己、亲人和工作寻找力量源泉

我们正生活在一个极其艰难的时期，我不认为存在某种万能的秘诀，能让人始终保持坚强。

对我来说，重要的是继续工作、发展事业、支持团队，并为他人带来帮助。这是我的责任，但同时也是我内心的支柱。

运动也成为了我保持平衡的另一种方式。它帮助我转换心态，专注于自己能够掌控的事情，并感受到自身的力量。

我也学会了更加珍惜简单的事物：与亲人共度的时光、能够工作的机会、制定计划以及看到自己劳动成果的喜悦。

并不总是需要百分之百地坚强。有时，只要迈出下一步，不停止前进，并牢记自己前进的目标，这就足够了。

允许自己成为某件事

的初学者

也许最重要的发现在于，我们的局限往往只存在于自己的脑海中。

一年半的准备，首次登台，面对评委时的紧张，必须展现成果的压力——这一切对我来说，都意味着走出舒适区。

我习惯于在自己的专业领域中担任专家，在那里我拥有丰富的经验，并且清楚地知道自己在做什么。而在体育运动中，我又重新变成了一个学习者，会提出问题，信任教练，并从零开始一路走来直至取得成果。

这种感觉非常珍贵——允许自己成为某领域的初学者，即使在其他领域你已经达到了相当高的水平。

体育帮助我化解了长久以来的心理包袱，检验了自己的极限，并让我意识到：在人们熟知的“成功女性”形象背后，还有许多未被发掘的潜力。

如今我确信：有时最重要的胜利并非奖牌，而是你在通往胜利的道路上蜕变而成的那个自己。



不必等待完美的时机



我希望女性们不要再把年龄视为一种限制。

40岁之后，我们已经拥有了经验、知识，更了解自己以及真正想要什么。是的，我们肩负着许多责任、工作以及家庭义务。但这并不意味着自己的梦想必须被排在最后。

我的故事告诉大家：你可以花很多年时间发展事业、经营生意、成为他人的支柱，同时也能为自己设定新的目标。不必等待完美的时机、理想的环境或他人的认可。

关键在于迈出第一步。有时会感到害怕，有时会很艰难，有时甚至不知道结果会如何。但正是这样，新的机遇才会随之开启。

关于我下一个目标——我不想止步于已取得的成就。无论是体育、商业还是个人成长，我都渴望不断进步。 我希望继续挑战自己的极限，为自己设定新的宏伟目标，并通过自身的榜样力量向女性证明：成长没有年龄的界限。

毕竟，对我来说，成功不仅仅是头衔、奖项或地位。而是每天都有机会成为更好的自己，并感受到最精彩的部分还在前方。

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