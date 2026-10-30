位于华沙市中心的Leo Kids精品店（地址：Mokotowska 8, 00-641 华沙）专门经营儿童设计师服装、鞋履及配饰。 店内陈列着众多国际知名品牌的系列产品，包括Dolce & Gabbana、Balmain、Emporio Armani、Stella McCartney、Dsquared2等时尚品牌。 您可访问Leo Kids官方网站浏览商品目录，或致电+48 786 346 559咨询商品详情及库存情况。

店铺的商品种类涵盖儿童时尚的各个类别：从日常T恤、牛仔裤和运动套装，到外套、节日礼服、设计师鞋履以及新生儿礼物。 店内特别注重配饰的搭配，这些配饰能为儿童衣橱增添亮点，同时还提供成套服装。

Leo Kids的商品目录分为三大板块——女童、男童和婴儿。 每个部分中的商品均按服装类型、鞋履、配饰及用途进行分类。这种结构既便于挑选单件服饰，也能为不同季节和场合搭配出完整的造型。

Leo Kids 提供哪些女童服装

Leo Kids 产品系列中最大的品类之一是女童设计师服装。该专区涵盖日常休闲装、运动休闲装、凉爽天气装以及正式场合装。

该品类的核心单品包括T恤、衬衫和上衣、牛仔裤、长裤、短裤、裙子、毛衣、卫衣以及运动装。 连衣裙占据了重要地位，款式丰富多样——从适合日常穿搭的针织款，到设计感更强的时尚单品。

例如，在Stella McCartney Kids的产品中，既有印有马匹图案的酒红色有机棉连衣裙，也有饰有鸟、月亮和星星贴花的抓绒运动套装。 这些款式为日常服饰系列增添了鲜明的印花和装饰元素。

Philosophy di Lorenzo Serafini的系列中推出了针织单品和毛衣，其中包括一件带拉链、绣有品牌标识的奶油色连帽衫。 Ermanno Scervino推出了一系列带有装饰细节的服装，其中包括一件饰有蕾丝镶边的灰色毛衣。

此外，商品系列还包含Balmain、N°21、Dolce & Gabbana等设计师品牌的单品。 顾客既可选择简约的日常款式，也可挑选带有醒目标志、刺绣、装饰纽扣及印花的服饰。

外套类产品占据了产品目录的很大一部分。Leo Kids 提供大衣、夹克、绗缝款、羽绒服和飞行员夹克。 例如，这里有Stella McCartney Kids品牌的一款深蓝色带兜帽、金属涂层的绗缝夹克，以及Ermanno Scervino品牌的一款白色飞行员夹克，其上饰有泰迪熊图案和水晶品牌标识。

该专区不仅限于服装。 针对女童，店铺提供芭蕾舞鞋、短靴、凉鞋、人字拖和运动鞋。展出的款式包括MM6 Maison Margiela的黑色高帮皮质运动鞋，以及其他设计师品牌的鞋履。

您还可以通过配饰来完善整体造型。在相应的专区中，有皮带、头饰、袜子、发饰、双肩包和手提包。 例如，产品目录中展示了Stella McCartney Kids品牌带有品牌标识贴花的酒红色双肩包，以及Emporio Armani品牌带有格纹图案的双肩包。

Leo Kids为男孩提供哪些商品

男童系列同样涵盖了儿童衣橱中的几乎所有主要品类。店内提供T恤、衬衫、毛衣、长裤、牛仔裤、短裤、运动套装、内衣及外套。

运动风和休闲风单品在系列中占据显著地位。包括卫衣、连帽衫、运动裤、印花T恤以及成套服饰。这些款式可在Stella McCartney Kids、Balmain、Emporio Armani和John Richmond Junior的品牌商品中找到。

例如，目录中收录了Stella McCartney Kids印有地球图形图案的纯棉卫衣、Dolce & Gabbana Kids的牛仔裤，以及Emporio Armani Varsity款配有撞色袖子的夹克。

此外，还单独推出了成套运动装。其中包括Stella McCartney Kids的深蓝色抓绒套装，包含连帽卫衣和长裤。这类套装让您能够一次性购入多件相互搭配的服装。

针对凉爽季节，还特别准备了外套系列。 展出的商品包括绗缝夹克、带兜帽的款式、保暖夹克和外套。其中，Leo Kids 提供一款 Balmain Kids 品牌的黑色绗缝夹克，配有兜帽和金属纽扣。

在衬衫专区，您可以挑选适合低调风格的服饰；而牛仔和运动服饰类别则能助您打造日常穿搭。 T恤系列中，还有一款Balmain Kids的黑色纯棉T恤，印有品牌标识，肩部配有金色纽扣。

男童鞋履是独立的品类。产品目录涵盖凉鞋、拖鞋和运动鞋。具体款式中，有Dolce & Gabbana Kids Daymaster系列的麂皮和纳帕皮运动鞋。

为了完善整体造型，本店还提供背包、手提包、皮带、头饰、围巾、袜子和领带。 目录中特别展示了采用功能性面料制成的N°21双肩包，以及印有图案的黑色Balmain Kids双肩包。

因此，Leo Kids的男童专区能帮助您为各种场合挑选合适的服装——从日常穿搭到学校活动或家庭聚会。

Leo Kids为婴儿提供哪些产品

Leo Kids 专门为婴儿设立了一个庞大的独立专区。该专区不仅涵盖宝宝的第一套衣橱，还包括新生儿配饰、鞋履及礼品套装。

主要服装类别包括连体衣、衬衫和上衣、T恤、长裤、短裤、连衣裙、裙子、套装、大衣和夹克。

John Richmond Junior系列中，有一款红色V领开衫，饰有JR字母标识，还有一套两件式的抓绒运动套装。

Balmain Kids Baby系列推出印有豹纹图案和品牌标识的纯棉T恤、饰有黑色细节的奶油色运动裤，以及印有老虎图案的连体衣和帽子套装。

Stella McCartney Kids系列中还有印花儿童连衣裙、T恤、裤子及绗缝夹克。 其中，包括印有“I Love You”字样的红米色棉质平纹针织连衣裙、红色带帽绗缝夹克，以及饰有红色心形图案的米色抓绒套装。

因此，针对幼儿的服饰涵盖了不同季节，并将日常款式与更具设计感的服装相结合。

针对刚刚开始学步的幼儿，店铺特别设立了“第一步”专区。 该专区陈列了Dolce & Gabbana和Dsquared2的童鞋。具体商品包括Dsquared2的皮质运动鞋，鞋身带有彩色条纹镶边。

新生儿配饰是产品系列的重要组成部分。Leo Kids提供毛毯、小毯、头饰以及专为婴幼儿设计的用品。 具体商品包括印有DG图案的Dolce & Gabbana Kids纯棉毯，以及附带包被垫的收纳袋。

此外，该店还提供礼品套装。例如，Emporio Armani的目录中有一套包含奶瓶、安抚奶嘴和奶嘴夹的套装，而Dolce & Gabbana则推出了一套由光面平纹针织面料制成的三件式新生儿套装。

因此，婴儿用品的品类不仅限于服装，还涵盖了日常护理用品以及庆祝新生儿诞生的各类礼品。

Leo Kids提供哪些礼物、玩具及特殊场合用品

除了服装和鞋履外，Leo Kids还设有专门的礼品及特殊场合用品分类。

在男孩、女孩和婴儿专区中，您可以找到店铺推荐的礼品选项。这些可能包括服装、鞋履、配饰以及特别搭配的套装。

Dolce & Gabbana Kids的设计师娃娃尤其值得关注。产品目录中展示了身着亮片裙、雪纺裙和欧根纱裙的娃娃款式。 例如，身着亮片连衣裙的Dolce & Gabbana玩偶配有装饰性配饰、鞋履及品牌专属礼品包装。

针对新生儿，本店提供现成的Dolce & Gabbana礼品套装，其中包括一套由印花双面针织面料制成并饰有蝴蝶结的三件套。此外，还陈列了配有儿童配饰的Emporio Armani套装。

这是商品系列中的一个独立板块，让您无需自行搭配不同商品，即可为宝宝挑选礼物。目录的另一部分则专为特殊场合设计。Leo Kids设有“返校季”、“海滩装”和“礼服”等专区。

“返校季”专区汇集了适合学校穿搭的各类商品。店内商品包括衬衫、裤子、裙子、毛衣、鞋子、背包以及其他适合新学期的单品。

“海滩服饰”类别专为季节性购物设计，而“礼服”专区则帮助家长为节日、家庭聚会及其他特殊场合挑选合适的服装。 因此，Leo Kids不仅提供基础衣橱，还针对家长需要提前为孩子搭配造型的各类活动，提供专属的着装方案。

Leo Kids 汇集了哪些设计师品牌

Leo Kids的一大特色在于其汇集了众多推出儿童系列的国际设计师品牌。

店内陈列的品牌包括 Dolce & Gabbana Kids、Balmain Kids、Emporio Armani、Stella McCartney Kids、Dsquared2 Kids、MM6 Maison Margiela、Marni、N°21、Philosophy di Lorenzo Serafini、Ermanno Scervino、Trussardi 以及 John Richmond。

这些品牌在童装设计上各具特色。这一点在浏览店铺目录时便一目了然。Balmain 推出了印有标志性徽标和装饰细节的T恤、牛仔裤、夹克、背包及其他单品。 Dolce & Gabbana的系列中包含服装、鞋履、配饰、礼品套装以及设计师款玩偶。

Stella McCartney Kids 提供印有图形印花和贴花的连衣裙、T恤、毛衣、运动套装、外套和背包。 Emporio Armani 推出了服装、配饰、鞋履及儿童礼品套装。Dsquared2 的产品包括儿童运动鞋和服装，而 MM6 Maison Margiela 则主要推出设计师鞋履。

在Ermanno Scervino和Philosophy di Lorenzo Serafini的系列中，可以找到针织单品、毛衣以及带有装饰细节的服装。John Richmond和Trussardi也推出了儿童日常服饰及部分配饰。

如此丰富的选择让家长们可以在同一家店铺内对比不同设计师的作品，根据孩子的年龄、季节以及个人喜好挑选服装。

如何在华沙的Leo Kids门店或线上购买商品

您可直接前往华沙的 Leo Kids 精品店，或通过 leokids.pl 网店浏览产品系列。

实体店地址为：Mokotowska 8, 00-641 华沙，波兰。 精品店营业时间为周一至周六 10:00 至 20:00，周日 11:00 至 19:00。

在网站上，顾客可以按类别、品牌、尺码和颜色浏览商品。每款商品都配有单独的详情页，包含描述、规格以及可选尺码信息。

Leo Kids还提供在线预订服务。顾客可以预订心仪的商品，随后前往精品店试穿并决定是否购买。免费预订有效期为48小时。

实体店提供造型师协助搭配儿童造型，并提供礼品包装服务。

对于在线订单，通过 InPost 提供波兰境内的配送服务。据店铺信息显示，自订单确认之日起，配送通常需要一至三个工作日。目前暂不提供波兰境外的配送服务。

店内还提供14天内退货服务，前提是商品保持原状且吊牌完好。

Leo Kids的产品线涵盖儿童衣橱的主要品类——从新生儿服装到青少年设计师系列一应俱全。 日常服饰、外套、鞋履、配饰、节日款及礼品一应俱全，让您能在一处轻松选购适合不同年龄段和季节的商品。

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