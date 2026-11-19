黑色、鲜明的轮廓、质感皮革以及毫不妥协的女性魅力。四款全新鞋履成为当晚的焦点，这场活动将时尚、美与志同道合者汇聚一堂。



11月17日，GOT’S LABEL旗舰店举办了品牌与MIRATON连锁店第二季联名系列的私密发布会。 继首次合作大获成功后，双方延续了合作，推出了秋冬胶囊系列，该系列将当下的时尚潮流与高端材质、鲜明设计及舒适体验完美融合。



此次，黑色成为系列的主角——这种永恒的经典在每一款设计中都展现出崭新的风貌。该胶囊系列包含四款风格迥异的鞋履：采用顶级皮革制成的魅惑过膝长靴、 饰有鳄鱼皮压纹的猫跟短靴、配有几何鞋跟的简约亮面短靴，以及带有金属细节和复古皮革效果的粗犷机车靴。



每款鞋履都是独树一帜的风格亮点，足以改变整体造型的氛围。从柔美的优雅到大胆的摇滚美学——本系列呈现了当代女性魅力的多种诠释，不拘泥于任何框架。

从细节

开始的时尚

GOT’S LABEL创始人斯维特兰娜·戈托奇金娜拉开了当晚活动的序幕。她讲述了新系列的创作历程，并感谢来宾与品牌团队共同分享这一特别时刻。

随后，由造型师娜塔莉亚·伊兹维科娃（Natalia Izvekova）主持的造型秀接续

登场。她展示了如何将新胶囊系列中的单品融入日常着装以及更具表现力的穿搭之中。

模特们演绎的

四套造型，将GOT’S LABEL x MIRATON的鞋履与GOT’S LABEL全新冬季外套及配饰系列单品巧妙融合。 娜塔莉亚·伊兹维科娃不仅关注鞋款的美学设计，更注重工艺品质与穿着舒适度——这些正是选购鞋履时尤为重要的特质。

“作为一名造型师，我认为乌克兰时尚产业中，遗憾的是，鞋履品牌领域确实存在巨大空白。而GOT’S LABEL成功打造出了真正出色的鞋履。 我对细节非常挑剔，但这里的每一处都无可挑剔。对我来说，鞋头长度、鞋跟形状以及鞋款的舒适度都很重要，即使鞋跟很高也是如此。

我本人也是GOT’S LABEL的顾客。例如，夏季系列中就有鞋跟非常高的款式，但这丝毫没有影响穿着的舒适度。 在新推出的胶囊系列中，鞋跟略低，因此这类鞋甚至可以视为休闲鞋。这些款式适合各种生活场合。

这里采用了高品质的材料，这在乌克兰市场目前还很罕见。总体而言，该系列以90年代的美学风格为设计理念，而这一时代风格如今又重新流行起来，”这位造型师分享道。

GOT’S LABEL的市场总监奥莱娜·比洛伊瓦ネン科介绍了新胶囊系列的

创作理念。 据她介绍，继包含凉鞋、木底鞋和穆勒鞋的夏季系列大获成功后，两个品牌决定延续合作，推出秋冬胶囊系列。

“这是GOT’S LABEL x MIRATON的第二款联名系列。 第一款是夏季系列，而这次我们决定打造适合秋冬季节的鞋履。新胶囊系列包含四款鞋型：过膝长靴、两款短靴以及具有复古效果的机车靴。

所有款式均采用优质皮革，在专业制鞋工厂精心制作。

GOT’S LABEL的品牌理念是自由表达、独立自主以及勇于做真实的自己。该品牌专为那些不惧尝试、不认限定制、不追求迎合他人期待的女性设计单品。 “正是这种特质，我们希望通过全新鞋履系列来传递，该系列完全体现了GOT’S LABEL的DNA，”奥莱娜指出。



美、时尚与乌克兰精神



当晚独特的氛围不仅源于新款鞋履，更源于那些齐聚一堂、前来祝贺斯维特兰娜·戈托奇金娜及其团队的嘉宾。其中包括维多利亚·特卡奇、克里斯蒂娜·雷舍特尼克、 米拉·叶雷梅耶娃、维多利亚·阿帕纳森科、伊琳娜·切姆皮翁、克塞尼娅·米什娜、尤利娅·叶尔莫拉耶娃、雅娜·斯特列尔佐娃以及该品牌的其他朋友和客户。

演员兼电视主持人克塞尼娅·米什娜分享

了她对新胶囊系列的印象。最吸引她注意的是过膝长靴——这是该系列中最具标志性的款式之一。

“我非常喜欢这个系列：它性感、美丽、优雅且充满女性魅力。 在所有款式中，最引人注目的正是那双过膝长靴。我想很多来宾都喜欢它们，因为似乎每个人都想拥有一双，”克塞尼娅说道。

网红克里斯蒂娜·雷舍特尼克不仅称赞了新系列的质量，还赞扬了品牌创始人的坚韧精神——她在乌克兰面临艰难时期之际，依然坚持发展本土业务。

“斯维特兰娜·戈托奇金娜的专业素养和勤奋精神令

我钦佩。她的热情令人动容，毕竟在当今所有乌克兰人都面临的如此艰难的形势下发展业务，确实极其不易。

我曾有幸参与GOT’S LABEL x MIRATON的合作，并担任其夏季系列的代言人。 当时我对成果着实赞叹不已。因此，我非常高兴这次合作得以延续，两大品牌共同推出了秋冬胶囊系列。

我喜欢其中几款单品，尤其是那双短靴——我已经关注了一段时间，正考虑入手。今天终于入手了。所以我带着新买的战利品离开发布会，心情特别好，”克里斯蒂娜分享道。



国际连锁品牌LEO Beauty Club基辅分部总监塔蒂亚娜·布茨卡也谈 到了此类活动对乌克兰时尚产业的重要性。她表示，支持乌克兰品牌和推动本土产业发展在当下具有特殊意义。

“很高兴能举办这样的客户日和发布会。虽然现在正处于极其艰难的时期，但生活仍在继续。新的项目不断涌现，这种活力依然存在，我们坚信未来会有许多积极和美好的事物。

我认为，如今乌克兰品牌完全有能力与大型跨国公司一较高下。我们看到本土生产商正在蓬勃发展，它们在品质、美学和现代理念方面，已经能够与世界知名品牌相抗衡。

尤其令人欣喜的是，乌克兰的美妆和时尚产业正蓬勃发展。它们日益壮大，迈向国际舞台，并在那些已在市场上深耕数十年的品牌中崭露头角。

“我非常高兴斯维特兰娜·戈托奇金娜成功打造了一个品质如此卓越的品牌。这既体现在皮革材质上，也体现在产品的外观设计上。可以看出，每个细节都倾注了多少心血。这确实令人深受鼓舞，”塔季扬娜·布茨卡指出。



充满灵感的

氛围

当晚不仅充满了时尚新发现，还有温馨的相聚、交流以及令人愉悦的惊喜。斯维特兰娜·戈托奇金娜为来宾们抽奖送出了活动合作伙伴提供的礼物：LEO Beauty Club美容沙龙的服务礼券、 Not Only Fish餐厅的晚餐礼券，以及DAVYDENKO BEAUTY美妆品牌的美容套装。

DJ在混音中融合了不同时代的热门金曲，为当晚营造了独特的节奏

氛围。而合作伙伴AQUA米尔戈罗德和Misso则为来宾准备了精美的茶点。

时尚与美妆领域

博主卡捷琳娜·尤里耶夫娜坦言，回到基辅后，她格外珍视这座城市的活力以及那些让生活充满生机的活动。

“其实这里的氛围真的很棒。我之前去利沃夫待了两个月，一直很想回到基辅。在我看来，基辅很特别，这里有着属于这座城市和这里人们的独特能量。

本季系列美不胜收，来宾们也十分出色。每当举办这样的活动，都会让我更加坚信一切都会好起来。它们激励着我们去生活，用女性魅力与美充盈这个世界，”卡捷琳娜分享道。



四款鞋履——无限风格可能



GOT’S LABEL x MIRATON的第二次合作延续了这一故事，其中设计、材质品质与舒适度共同构成了对现代女鞋的完整诠释。 黑色将四款风格迥异的鞋款融为一体，同时为个性表达和个人风格的探索留下了空间。

您可在基辅GOT’S LABEL精品店（地址：赞科维茨卡街10/3号）以及MIRATON门店试穿并购买GOT’S LABEL x MIRATON全新胶囊系列鞋履。 该系列也可在官方网站 gotslabel.com 和 miraton.ua 上购买。

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