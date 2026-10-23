孩子的冬季衣橱应兼顾舒适、保暖与时尚。 日常散步需要舒适的毛衣、保暖的外套和舒适的鞋子；上学则需要百搭且易于混搭的单品；而家庭聚会和特殊场合则需要更精致的套装。 巧妙搭配的色彩、质地和廓形，既能打造出多样化的造型，又能彰显孩子的个性。

位于华沙的LEO KIDS精品店汇集了众多国际设计师品牌的服饰，包括Dolce & Gabbana Kids、Emporio Armani、Balmain、Marni、Maison Margiela、Stella McCartney、N°21、Philosophy di Lorenzo Serafini以及Trussardi Junior。

您可以在LEO KIDS的官方网站上浏览各系列产品，并通过该精品店的Instagram账号关注新品动态和商品更新。 LEO KIDS位于华沙，地址为Mokotowska 8, 00-641 Warszawa, Polska。如需确认特定款式或尺码的库存情况，可致电+48 786 346 559。

UA.News 为您精选了12套适合女童和男童的冬季穿搭灵感：从适合散步和上学的实用套装，到适合家庭聚会、旅行及节日活动的搭配。

女童冬季穿搭

城市漫步：粉色羽绒服搭配浅色裤子

在 LEO KIDS 精品店，您可以找到一套以柔和的粉色、奶白色和米色为主调的套装，非常适合冬季城市漫步。 Stella McCartney Kids这款粉白双色带帽绗缝夹克可作为造型亮点。其印花图案已为整体造型定下基调，因此其他单品最好选择低调简约的款式。

这件夹克可搭配Philosophy di Lorenzo Serafini Kids品牌的白色罗纹针织毛衣，以及该品牌的米色宽松裤。浅色调搭配和谐统一，而不同的面料质感则为整套造型增添了表现力。

在干燥天气下，可以考虑搭配Dolce & Gabbana Kids品牌的Nappa皮革运动鞋。它们将与粉色外套形成鲜明对比。遇到严寒和降雪时，最好选择带有防滑鞋底的保暖冬季短靴。

适合户外活动：带有亮眼点缀的运动套装

坐雪橇、在公园玩耍以及长时间散步都需要不限制动作的服装。这种情况下，建议选择运动裤、保暖卫衣和羽绒服，羽绒服内应留有足够空间以穿戴额外保暖层。

John Richmond Junior的黑色Palazzo牛仔裤和印有图形标志的Marni Kids白色连帽衫可作为造型基础。白色上装能为深色下装增添清新感，醒目的标志则为整体造型注入设计感。

在寒冷天气外出散步时，可以考虑Balmain Kids的黑色带兜帽绗缝夹克。鞋履需根据天气选择：遇到下雪或结冰路面时，Ermanno Scervino Junior的黑色短靴更为合适。

上学穿搭：浅蓝色牛仔裤与浅色针织衫

校服套装应确保全天穿着舒适。牛仔裤、毛衣和保暖外套——这套百搭组合可通过不同颜色和配饰进行变化。

Stella McCartney Kids的印有花卉刺绣的牛仔裤，搭配Marni Kids印有品牌标识的白色连帽衫，非常适合日常上学穿。 牛仔布与浅色上衣形成的对比，打造出低调的日常穿搭，可轻松搭配深色外套。

天气转冷时，不妨选择Balmain Kids的黑色带兜帽绗缝夹克。 最后可以搭配一双MM6 Maison Margiela的黑色高帮皮靴：它们既能呼应夹克的深色调，又能为整套造型增添更鲜明的都市风格。

适合与家人共度的周末：米色灯芯绒与奶白色毛衣

无论是家庭散步、去咖啡馆小憩还是参观博物馆，都可以选择自然色调的搭配。米色、奶白色和棕色相互搭配十分和谐，能营造出一种宁静的都市风格。

这套搭配以Ermanno Scervino Junior的棕色灯芯绒裤和Stella McCartney Kids的粉色蓬松毛衣为基础。为了增添质感，外层可以选择一件飞行员夹克。

例如，Ermanno Scervino Junior的Teddy白色飞行夹克配有装饰细节，能与整体浅色调相得益彰。若需应对稍凉的天气，可将飞行夹克替换为Balmain Kids的灰色双排扣夹克。

最后搭配一双Marni Kids的带搭扣皮靴，与浅色裤子形成鲜明对比。若计划进行活跃的户外活动，建议选择实用面料，并确保裤长不会妨碍活动。

生日派对：精致的针织衫与浅色外套

儿童生日派对是打造既喜庆又不失随性造型的绝佳机会。与其选择复杂的套装，不如将质感丰富的毛衣、剪裁利落的裤子以及色调相近的外套进行搭配。

Ermanno Scervino Junior这款饰有蕾丝镶边的灰色毛衣将成为整体造型的亮点。 搭配黑色直筒裤或深色牛仔裤都很合适，例如Balmain Kids这款绣有品牌标识的弹性裤。这样的搭配既能保持优雅感，又能兼顾舒适度。

前往庆祝活动现场的路上，可选择Stella McCartney Kids的浅蓝色绗缝夹克。最后搭配一双MM6 Maison Margiela的黑色运动鞋，即可完成整套造型。

男孩冬季穿搭

城市漫步：深蓝色羽绒服与米色针织衫

深蓝色羽绒服是冬季衣橱中实用的基础单品。它既可搭配牛仔裤、灰色长裤，也能与各种颜色的针织衫相配，因此非常适合日常散步和出行。

这款造型可考虑选择Emporio Armani Kids的蓝色带帽羽绒服。搭配N°21 Kids的宽松工装裤以及Trussardi Junior的深蓝色开衫（带有奶油色对比细节）会非常协调。

开衫上的对比色细节有助于将上装与下装融为一体，而浅色的基础层则让整体造型更显鲜明。天气干燥时，可搭配一双Dolce & Gabbana Kids品牌的蓝色Daymaster运动鞋。

上学穿：羊毛毛衣配直筒裤

这套将舒适感与低调设计相结合的搭配，既适合上学，也适合日常活动。羊毛毛衣可作为主要的保暖层，而直筒裤则是衣橱中百搭的基础单品。

Dolce & Gabbana Kids的羊毛针织衫配有刺绣Logo，可与Emporio Armani的深蓝色长裤搭配。这种配色方案看起来整洁利落，无需额外的亮眼细节。

上学路上，一件Balmain Kids的黑色带帽绗缝羽绒服是理想之选。它与毛衣形成鲜明对比，同时与深色下装搭配得相得益彰。

此外，这套搭配还可搭配一双Dolce & Gabbana Kids运动鞋。

周末穿搭：夹克与牛仔裤

周末可以选择搭配Varsity夹克的运动风造型。对比色袖子和袖口勾勒出鲜明的轮廓，而牛仔裤则让这套穿搭在日常生活中更显实用。

核心单品是John Richmond Junior这款带有对比色袖子的黑色条纹夹克。可搭配Dolce & Gabbana Kids的蓝色五口袋牛仔裤。

夹克内可搭配Stella McCartney Kids的奶油色羊毛毛衣，而MM6 Maison Margiela的黑色皮质高帮运动鞋则能为整体造型画龙点睛。

旅行装扮：工装裤、浅色卫衣和羽绒服

在家庭旅行中，服装既要便于旅途穿戴，又要适合抵达后的漫步。卡其裤、卫衣和羽绒服可以搭配成一套既不限制活动，又能轻松适应各种环境的穿搭。

N°21 Kids 这款印有品牌标识的深灰色宽松工装裤可作为造型的基础。 搭配Balmain Kids的奶油色卫衣十分相衬。浅色上衣与深色下装形成鲜明对比，拉链设计则方便在室内调节穿着舒适度。

外出时，Stella McCartney Kids的棕色双面夹克是理想之选。搭配一双Dolce & Gabbana Kids的橙色运动鞋，便能完美收尾。

家庭聚会：羊毛毛衣搭配深蓝色长裤

无论是家庭晚餐、节日午餐还是带孩子去看儿童剧，都可以选择一套低调的羊毛毛衣搭配经典长裤的组合。这种穿搭既整洁得体，又无需穿着正式西装。

Dolce & Gabbana Kids的羊毛针织衫配有刺绣Logo，与Trussardi Junior的深蓝色直筒裤（腰部系带设计）搭配十分协调。

出行时，可选择Emporio Armani的黑色羽绒服和Dolce & Gabbana Kids的蓝色Daymaster运动鞋。

这套搭配的优势在于其百搭性：毛衣和长裤可以单独穿着，并与其他基础单品自由搭配。

如何为不同场合搭配冬季衣橱

挑选儿童服装

时，不应首先考虑衣服的数量，而应考虑孩子将在何时何地穿着它们。对于活跃的户外活动，需要保暖的外套和能防潮防寒的鞋子。 上学时，准备几件毛衣、裤子和基础款上衣会更方便，这样可以轻松搭配。对于节日活动，一两套带有醒目细节的套装就足够了。

为了让衣物之间能相互搭配，可以选择几种基础色：深蓝色、黑色、灰色、米色和奶白色。 亮色的羽绒服或卫衣能成为亮点，而中性色的裤子和针织衫则有助于打造新的搭配组合。

多层穿搭同样重要。长袖上衣、毛衣和外套能根据天气和活动强度调节保暖程度。同时要注意，确保孩子在活动时不会过热，且衣物不会限制其活动。

冬季需单独检查外套和鞋履的性能参数。 轻便的飞行员夹克和校队夹克并不总是适合严寒天气，而运动鞋和帆布鞋在雪地和结冰路面上无法替代保暖靴。选择应根据气温、户外活动时长以及孩子的活动强度来决定。

在LEO KIDS，您可以浏览国际品牌的系列产品，并为各种场合挑选合适的服饰。 精心设计的冬季衣橱并不一定非要规模庞大。几套适用于上学、散步、旅行和节日的服装，既能让孩子在寒冷天气中感到舒适，又能让他们在各种场合都显得得体。

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